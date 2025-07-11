Mark Rute, šef NATO-a: Ne možemo dozvoliti povratak nacionalističke retorike i djelovanja koja podrivaju mir

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) održao je emotivan govor povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Istakao je duboku zabrinutost zbog užasnih događaja iz jula 1995., dok je naglasio kontinuitet Saveza u očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

-Ovo je jedna od najmračnijih stranica evropske historije. Stranica koja je razorila čitavu regiju – i čije posljedice i dalje traju - rekao je Rute.

Govoreći o značaju Dejtonskog sporazuma, Rute je kazao da iako možda nije savršen, „ostaje kamen temeljac stabilnosti Bosne i Hercegovine – i dokaz šta se može postići kada postoji politička volja da se zaustavi nasilje“. NATO, pod njegovim vođstvom, prema riječima Rutea, „imao je ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini“, te je „pomogao da se zaustavi rat koji je odnio više od 100.000 života“.

Rute je naglasio da se NATO-ova posvećenost regiji nije završila 1995. godine: „U posljednje tri decenije ostali smo privrženi stabilnosti ovog regiona.“

Istaknuo je prisustvo Saveza kroz kancelarije u Sarajevu i Beogradu, misiju KFOR na Kosovu i podršku EUFOR-u u Bosni i Hercegovini – sve kao dokazi dugoročne predanosti.

- Bosna i Hercegovina je strateški važna – za sigurnost regije, ali i za sigurnost Evrope - rekao je generalni sekretar NATO-a. Oštro je upozorio na opasnost ponovnog buđenja nacionalističkih retorika, poručivši: „Ne možemo dozvoliti povratak nacionalističke retorike i djelovanja koja podrivaju mir.“

Sa optimizmom je Rutte govorio o mladima koje je tokom posjete sreo u Sarajevu: „U njihovoj odlučnosti da pamte, ali i da izgrade društvo koje će živjeti u miru i prosperitetu – svaki dan. Za sve nas.“

Govoru je prisustvovao niz zvaničnika iz regiona i svijeta, kao i predstavnici preživjelih i porodica žrtava iz Potočara.