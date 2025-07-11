Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore: O Srebrenici moramo govoriti svakog dana

Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore prisustvuje obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici. On se obratio prisutnima s važnim porukama, a njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti.
- Poštovane majke i članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici, dame i gospodo.
Nije mi danas lako, ni kao predstavniku Crne Gore ni kao čovjeku da nađem riječi koje su dovoljne da osude strahotu koja se prije 30 godina dogodila na tlu Srebrenice niti da izraze dubinu mog pijeteta prema žrtvama genocida i saosjećanja sa članovima njihovih porodica. Ali iz Srebrenice moramo govoriti, istrajno, istinito i nedvosmisleno.
To je naš dug prema prošlosti jer ako ne govorimo iz Srebrenice, ako se danas i svakog dana ne sjećamo žrtava genocida u Srebrenici i njihovog stradanja, ako uporno ne zahtijevamo da budu kažnjeni svi počinioci i odgovorni za ovaj genocid, pitam sebe i vas: šta smo uradili da neko iz ove ili generacija iza, ne bude žrtva nekog novog genocida - kazao je Ibrahimović.
- Trideset je godina otkada su ovo mjesto i hiljade nišana na njemu, nijema opomena na užas i neizrecivo stradanje u koje odvela bezumna politika mržnje i nacionalizma.
Otkada su pordice žrtava izgubili svoje sinove i kćerke, braću, sestre, supružnike, majke i očeve.
I 30 godina je godina otkada ste vi majke, porodice i prijatelji žrtava genocida u Srebrenici postali savjest svih nas, koja ne posustaje u traženju pravde i istine. Savjest koja uporno podsjeća na sjećanje i obavezu da beskompromisno osuđujemo negiranje genocida i veličanje zločinaca i savjest koja uporno gradi ambijent da se nikada više nikome ne dogodi ono što se dogodilo vama.
Iznad svega savjest koja upozorava na odgovornost političkih lidera da odbace narative mržnje i netrepeljivosti. Da se odlučno suprostave nekažnjivosti za počinjene zločine. Da se zalažu za otkrivanje sudbine nestalih. Da pomirenje grade na temelju istine. Konačno, da iskrenim suočavanjem s prošlošću otvore put u budućnost mira i suživota u kojoj se ovakvi zločini ne mogu ponoviti.
Dame i gospodo, danas je ovdje najmanje važno što sam Bošnjak, a najviše što sam predstavnik Crne Gore i svih njenih građana, jer ako nam svima ljudskost i empatija nisu prve i najvažnije identitetske odrednice onda ne možemo ni znati ko smo, niti se nadati miru i budućnosti dostojnu čovjek.
Neka im uzvišeni Allah dž. š. Podari rahmet, a njihovim porodicama, prijateljima i svima nama snagu da se borimo, da se nikada više i nikome više ne dogodi Srebrenica - poručio je Ibrahimović.
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