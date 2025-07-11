Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore: O Srebrenici moramo govoriti svakog dana

Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore prisustvuje obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici. On se obratio prisutnima s važnim porukama, a njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti.

- Poštovane majke i članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici, dame i gospodo.

Nije mi danas lako, ni kao predstavniku Crne Gore ni kao čovjeku da nađem riječi koje su dovoljne da osude strahotu koja se prije 30 godina dogodila na tlu Srebrenice niti da izraze dubinu mog pijeteta prema žrtvama genocida i saosjećanja sa članovima njihovih porodica. Ali iz Srebrenice moramo govoriti, istrajno, istinito i nedvosmisleno.

To je naš dug prema prošlosti jer ako ne govorimo iz Srebrenice, ako se danas i svakog dana ne sjećamo žrtava genocida u Srebrenici i njihovog stradanja, ako uporno ne zahtijevamo da budu kažnjeni svi počinioci i odgovorni za ovaj genocid, pitam sebe i vas: šta smo uradili da neko iz ove ili generacija iza, ne bude žrtva nekog novog genocida - kazao je Ibrahimović.