Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMIJER HRVATSKE

Andrej Plenković: Srebrenica je više od mjesta stradanja, ovdje je zlo pokazalo genocidnu formu

Srebrenica je univerzalna poruka da se nikada ne ponovi nikome

Andrej Plenković - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Ekipa "Dnevnog avaza"

11.7.2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković obratio se Potočarima na komemoraciji povodom 30 godina od genocida u Srebrenici.

On je poručio da je prošlo 30 godina od kada je više od 8.000 ljudi ubijeno samo zato što su Bošnjaci.

- Hrvatska i BiH su bili žrtve agresije Miloševićevog režima. Hiljade porodica su oplakivale najmilije. I mi i dalje tražimo 1.700 žrtava, zato gledamo s velikim poštovanjem vas koji nosite bolnu tišinu gubitka. Srebrenica je više od mjesta stradanja, ovdje je zlo pokazalo genocidnu formu. Danas kada ponovo svjedočimo stradanja civila, poruka treba biti da zločini nikada ne budu ostali kažnjeni. Srebrenica je univerzalna poruka da se nikada ne ponovi nikome. Pomirenje se može graditi samo na istini, pravdi. Gledajući prema naprijed, Hrvatska želi vidjeti BiH kao članicu Evropske unije. Poklanjamo se svim žrtvama srebreničkog genocida - kazao je Plenković.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# GENOCID U SREBRENICI
# SREBRENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.