Andrej Plenković: Srebrenica je više od mjesta stradanja, ovdje je zlo pokazalo genocidnu formu

On je poručio da je prošlo 30 godina od kada je više od 8.000 ljudi ubijeno samo zato što su Bošnjaci.

- Hrvatska i BiH su bili žrtve agresije Miloševićevog režima. Hiljade porodica su oplakivale najmilije. I mi i dalje tražimo 1.700 žrtava, zato gledamo s velikim poštovanjem vas koji nosite bolnu tišinu gubitka. Srebrenica je više od mjesta stradanja, ovdje je zlo pokazalo genocidnu formu. Danas kada ponovo svjedočimo stradanja civila, poruka treba biti da zločini nikada ne budu ostali kažnjeni. Srebrenica je univerzalna poruka da se nikada ne ponovi nikome. Pomirenje se može graditi samo na istini, pravdi. Gledajući prema naprijed, Hrvatska želi vidjeti BiH kao članicu Evropske unije. Poklanjamo se svim žrtvama srebreničkog genocida - kazao je Plenković.

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