Antonio Košta: Dug evropskog obećanja datog BIH je put od rata i genocida ka miru i prosperitetu

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta (António Costa) danas je u Potočarima gdje će odati počast žrtvama genocida koji se desio u Srebrenici 1995. godine.

On se na komemoraciji obratio prisutnima s porukom da je posvećenost istini nepokolebljiva.

- Drage majke, preživjeli članovi porodica, šefovi država i vlada, gdine Fejziću, gđo Subašić, porodice žrtava genocida, dame i gospodo. Okupljamo se danas sa dubokim osjećajem tuge u sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici, tragedije koja je razorila porodice, zajednice, samo čovječanstvo.

Odajemo počast onima koji su brutalno ubijeni kao i onima koji se još uvijek vode kao nestali. Odajemo počast onima čije odsustvo ostavlja prazninu koju ništa ne može ispuniti. Uz njihove najmilije smo u solidarnosti. Upućujemo vam naše najdublje saučešće i solidarnost. Vašu tugu dijelimo svi. Obećavamo da ćemo čuvati sjećanje na njih zauvijek.

U ovom trenutku sjećanja potvrđujemo našu nepokolebljivu posvećenost istini i odgovornosti. Ni u Evropi ni bilo gdje drugo nema mjesta negiranja genocida, revizionizmu ni veličanju zločinaca. Negiranje ovakvih strahota truje našu budućnost. Naša je dužnost da uvažimo i suočimo se sa istinom u cjelosti.

To je prvi korak kako bismo osigurali da se ovakvi zločini više ne dogode. U tišini i boli današnjeg sjećanja tinja i nada za djecu i unuke onih koji su izgubili živote, da ostvare svoje snove, da iznova grade, da stvaraju budućnost bez mržnje i nasilja.

I dok zajedno tugujemo i sjećamo se, u sebi nosimo i zavjet novog početka. Dug evropskog obećanja datog BIH je put od rata i genocida ka miru i prosperitetu. EU je projekt umjeren, rođena iz pepela tragičnog rata, vođena vizijom pomirenja. To je ista vizija kojom se danas rukovodimo u proširenju prema zemljama Zapadnog Balkana. Vjerujemo da mjesto BiH jeste u EU. I EU je sigurno mjesto, mjesto inkluzije, poštovanja različitosti i vjerskih sloboda. Nastavljamo vam pružati podršku na putu ka EU, Uniji izgrađenoj na pomirenju, međusobnom poštovanju, miru i napretku.

Dame i gospodo, odajmo počast žrtvama tako što ćemo iznova potvrditi svoju posvećenost istini, pravdi, nadi i trajnom obećanju boljeg sutra. Neka nam sjećanja na njih bude inspiracija da izgradimo budućnost u kojoj se ovakve tragedije nikada više neće ponoviti - poručio je Košta.