Video / Delegacije položile cvijeće na Memorijalni kamen u Potočarima

Konačni smiraj u Memorijalnom centru Potočari danas će naći sedam identifikovanih žrtava.

Pred ukop sedam žrtava genocida počinjenog jula 1995. godine u Srebrenici, na Memorijalni kamen u kompleksu Memorijalnog centra Potočari, učesnici komemoracije održane prethodno u bivšoj fabrici akumulatora, položili su cvijeće i odali počast za više od 8.000 žrtava srebreničkog genocida.

Ukopani će biti Avdić Senajid (1976) i Mujić Hariz (1976), Bektić Fata (1928), Omerović Hasib (1961), Alić Sejdalija (1961), Gabeljić Rifet (1964) i Mujčić Amir (1964).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina.

Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.