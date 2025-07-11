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NAKON KOMEMORACIJE

Video / Delegacije položile cvijeće na Memorijalni kamen u Potočarima

Konačni smiraj danas će naći sedam žrtava genocida

Polaganje cvijeća na Memorijalni kamen - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Ekipa "Dnevnog Avaza"

11.7.2025

Pred ukop sedam žrtava genocida počinjenog jula 1995. godine u Srebrenici, na Memorijalni kamen u kompleksu Memorijalnog centra Potočari, učesnici komemoracije održane prethodno u bivšoj fabrici akumulatora, položili su cvijeće i odali počast za više od 8.000 žrtava srebreničkog genocida.

Konačni smiraj u Memorijalnom centru Potočari danas će naći sedam identifikovanih žrtava.

Ukopani će biti Avdić Senajid (1976) i Mujić Hariz (1976), Bektić Fata (1928), Omerović Hasib (1961), Alić Sejdalija (1961), Gabeljić Rifet (1964) i Mujčić Amir (1964).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina.

Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.

Polaganje cvijeća - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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# GENOCID
# POLAGANJE CVIJEĆA
# SREBRENICA
# POTOČARI
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