Reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović za “Avaz”: Ovoliki zločin mogao se pojaviti samo iz bezdana zla

Kao i svakog 11. jula, dženaza-namaz žrtvama genocida u Srebrenici predvodit će reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović. Prije toga on će predvoditi i klanjanje džuma-namaza i ikindija-namaza i obratiti se prisutnima, a njegova hutba bit će prenesena u svim džamijama u BiH, regionu i dijaspori.

Teški trenuci

- Svim porodicama žrtava u Srebrenici i svima koji će danas ukopati svoje najmilije upućujem iskrenu sućut, s dovom Uzvišenom da im olakša hal u ovim teškim trenucima za sve nas – kazao je reis Kavazović za “Avaz” uoči još jednog dana tuge, bola i saosjećanja koji će u Memorijalnom centru u Potočarima okupiti desetine hiljada ljudi iz svih dijelova BiH, ali i Evrope i svijeta.

Uvaženi reis ef. Kavazović kaže da moramo označiti, osuditi i zatrpati bezdan mržnje.

- Nećemo se prestati pitati kako se ovoliko zlo pojavilo i od kuda je došlo u Srebrenicu. Ovoliki zločin mogao se pojaviti samo iz dubokog bezdana zla, kojeg su neki zli ljudi nosili u sebi. Moramo sve učiniti da taj bezdan mržnje prevladamo, da ga označimo, osudimo i zatrpamo – kazao nam je Kavazović.

„Cvijet Srebrenice“

Nekoliko dana prije tužne godišnjice reis Kavazović je uputio pismo vjerskim liderima i zvaničnicima širom svijeta, kao i svim zastupnicima u Evropskom parlamentu, dok je Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice, uz pismo, svima dostavila i „Cvijet Srebrenice“. Kavazović u pismu naglašava da ovaj zločin, pravosnažno presuđen kao genocid, ne pripada samo historiji BiH, već kolektivnoj svijesti čovječanstva.





Kako pomoći zločincu

Uz zahvalnost svima koji su u Generalnoj skupštini UN-a u maju prošle godine podržali Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, on je poručio da sjećanje na genocid u Srebrenici ne smije ostati samo godišnja komemoracija već mora biti ugrađeno u temelje društva – kroz obrazovne programe koji će generacijama prenositi istinu, zakone koji će spriječiti njeno poricanje i kroz institucije koje će osigurati da se zločini nikada ne relativiziraju niti opravdavaju.

- Vjerovjesnik Muhamed, a.s., nam je ostavio oporuku da pomognemo i žrtvi i zločincu. Kad su ga upitali kako ćemo pomoći zločincu, odgovorio je: „Zaustavite ga u njegovom zlu“. Svi moramo činiti sve što je u našoj moci da spriječimo zločin ma gdje se događao. Srebrenica nas na to obavezuje! – poručuje reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.