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30. GODIŠNJICA

Hadžihafizbegović: Dženetom vječno hodili šehidi Srebrenice, o neljudima drugi put

Njegovi roditelji su iz Srebrenice i dosta njegove porodice je stradalo u genocidu

Hadžihafizbegović: Bože, daj smiraj Srebreničanima. Facebook

Dž. R.

11.7.2025

Glumac Emir Hadžihafizbegović uputio je emotivnu poruku povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, koju je objavio na društvenim mrežama.

- Dženetom vječno hodili šehidi Srebrenice. Allah život daje , Allahu se svi vraćamo. Bog je jedan , za sve ljude koji u njega vjeruju - molim te, Bože daj smiraj i ljepotu dženeta mojim Srebreničanima. O ološima, neljudima i onima koji ne pripadaju ljudskoj vrsti neki drugi put. Vučić, Dodik, Porfirije, ratni zločinci Stevandić i Višković, Šešelj… Eto vas tamo bagro smetljarska. Nek' vam Bog sudi . I vama i onima koji vas slijede - poručio je Hadžihafizbegović.

Njegovi roditelji su iz Srebrenice i dosta njegove porodice je stradalo u genocidu.

# GENOCID
# SREBRENICA
# EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
# POTOČARI
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