Najmlađi rukometaši Goražda: Bacanjem ruža u rijeku Drinu i ove godine odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

Bacanjem ruža u rijeku Drinu najmlađi članovi Rukomentog kluba (RK) Radnički iz Goražda i ove godine su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Ističu kako je ovo simboličan čin suosjećanja sa žrtvama genocida, uz poruku da Goražde njeguje kulturu sjećanja i da se Srebrenica nikada neće i ne smije zaboraviti.

Mi smo mogli biti druga Srebrenica

Simbolično u 11.07 sati, na tridesetu godišnjicu genocida djeca su krenula s platoa Gradske dvorane “Mirsad Hurić”, prošetala ulicama grada do Mosta žrtava genocida u Srebrenici, s kojeg su u rijeku Drinu bacilli ruže te učenjem Fatihe odali počast žrtvama ove nekadašnje Zaštićene zone UN-a.

- Tužan je povod ali raduje nas veliki odziv naše djece i ostalih sugrađana koji su se pridružili šetnji i zajedno s nama odali počast žrtvama genocida. Na ovaj način šaljemo poruku preživjelima u Srebrenici da poštujemo njihov bol, mada oni najbolje znaju šta su preživjeli i sa čim se i danas nose. Mi smo mogli biti druga Srebrenica i te činjenice uvijek trebamo biti svjesni – kaže trener RK Radnički Haris Fidahić.

Dodaje da u klubu, pored sportskih aktivnosti, nastoje mladim generacijama pokazati put istine i istinitog suočavanja s prošlošću.

Čuvamo od zaborava

- Zahvalnost ide i roditeljima koji kućnim odgojem pripreme djecu za obilježavanje ovakvih događaja jer dijete je ogledalo svoje porodice i zaista smo ponosni na našu djecu koja jako dobro znaju šta je Srebrenica – ističe Fidahić.

Potvrđuje to i osmogodišnji Faruk Bajrović koji je takođe odao počast žrtvama genocida.

- Bacanjem ruža i učenjem Fatihe odali smo počast stradalima u genocidu u Srebrenici koje su ubili samo zato što su bili muslimani, a tamo je stradao i veliki broj djece i mi to čuvamo od zaborava – kazao je Bajrović.