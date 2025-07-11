Incident u Živinicama: Deseci ljudi nisu mogli u Potočare da odaju počast žrtvama genocida

U Živinicama se jutros dogodila ozbiljna organizacijska greška koja je izazvala ogorčenje građana.

Naime, veliki broj osoba, među kojima i porodice žrtava genocida, ostao je bez obećanog prijevoza za Potočare, uprkos prethodnim najavama da će biti osigurana tri autobusa.

Haotična sitiacija

Kako za portal Crna hronika svjedoči ogorčena čitateljica, građani su se okupili oko 5:30 sati očekujući da krenu put Memorijalnog centra u Srebrenici, ali je situacija ubrzo postala haotična.

- Nas oko 150 najmanje bilo je na stanici. Tri autobusa su otišla, a do stotinu ljudi je ostalo da čeka. Policija je bila tu, raspoređivala ko može, a ko ne može ići. Ljudi su ustali u 4 ujutro, žene s mrtvim očevima u Potočarima su ostale bez mjesta. Užas- navodi sagovornica.

Tek oko 7:20 sati stigao je još jedan autobus, ali ni on nije mogao da preveze sve preostale ljude. Mnogi su, kako kažu, satima stajali na stanici, skamenjeni i razočarani.

Dodatno ogorčenje izazvalo je ponašanje pojedinih policajaca i organizatora, koji su, prema riječima prisutnih, povisivali ton na žene koje su bile vidno potresene.

- Vikali su na neutješnu ženu kojoj je otac ukopan u Potočarima. Srce puca- poručuje čitateljica.

Prepušteni samo sebi

Ona ističe da su građani prepušteni sami sebi i da „Živinicama ne trebaju četnici, jer smo sami sebi najgori“. Dodaje da mnogi nemaju vlastiti automobil i da su se oslonili isključivo na obećani prijevoz.

Ovaj propust baca tamnu sjenu na jedan od najtužnijih i najsvetijih dana u BiH.

Građani traže odgovornost od Organizacionog odbora i lokalnih vlasti, uz poruku da Živinice moraju osigurati barem pet autobusa za Srebrenicu – ako ni zbog čega drugog, onda zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.