54 zločinca osuđena na 781 godinu zatvora: Monstrumi Karadžić i Mladić doživotno iza rešetaka

Hronologija dešavanja u i oko “zaštićene zone UN-a“ potvrđena je i brojnim sudskim presudama za genocid i zločine protiv čovječnosti, počinjene na području Srebrenice. Zbog uloge koju su imali u najvećim zločinima na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, bivši politički i vojni lideri RS Radovan Karadžić i Ratko Mladić ostatak života provest će iza rešetaka.

Doživotna robija

Ukupno 54 osobe osuđene su za genocid i druge zločine u Srebrenici na 781 godinu zatvora, navodi se u detaljnoj analizi svih presuda koju su sačinili novinari Detektora u saradnji sa Justice Info, medijskim uredom Fondacije „Hirondelle“ sa sjedištem u Švicarskoj.

Osim presuda Karadžiću 2019. i Mladiću 2021. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu SFR Jugoslaviju na doživotne kazne zatvora osudio je i Zdravka Tolimira, pomoćnika komandanta VRS, Vujadina Popovića, načelnika za bezbjednost Drinskog korpusa VRS, te Ljubišu Bearu, načelnika za sigurnost Glavnog štaba VRS. Komandant Drinskog korpusa i načelnik za bezbjednost u Zvorničkoj brigadi VRS Radislav Krstić i Drago Nikolić osuđeni su na po 35 godina. Na spisku osuđenika su i oficiri VRS Radivoje Miletić (18 godina), Vinko Pandurević (13), Ljubomir Borovčanin (17), Milan Gvero (5), Momir Nikolić (20), Vidoje Blagojević (15) i Dragan Obrenović (17 godina). Za krivično djelo genocida Sud BiH je osudio Milorada Trbića, Mendeljeva Đurića i Duška Jevića na po 20 godina, te Ostoju Stanišića i Srećka Aćimovića na po 5 godina zatvora. Pred Međunarodnim sudom na po 15 godina osuđeni su i nekadašnji šefovi bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Frenki Simatović.

Direktni izvršioci

Tokom proteklih 30 godina, pred sudovima u Hagu, Sarajevu, Beogradu, Osijeku i Zagrebu, procesuirani su i direktni izvršioci: Petar Mitrović (20), Franc Kos (35), Stanko Kojić (32), Zoran Goronja (30), Vlastimir Golijan (15), Radomir Vuković (20), Aleksandar Radovanović (20), Brano Džinić (20), Milenko Trifunović (20), Božidar Kuvelja (20), Dražen Erdemović (5), Brano Gojković (10), Marko Boškić (10) i Momčilo Tešić (18), kao i pripadnici zloglasnih “Škorpiona” Slobodan Medić (20), Pero Petrašević (13), Aleksandar Medić (5), Branislav Medić (20), Milorad Momić (15) i Slobodan Davidović (15).

Brojni na slobodi

Zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i zločina protiv civilnog stanovništva osuđeni su i Dragan Jokić (9), Branislav Medan (20), Slobodan Jakovljević (20), Željko Ivanović (20), Slavko Perić (11), Mladen Blagojević (7),

Vaso Todorović (6), Milivoje Ćirković (5), Zoran Kušić (5), Miomir Jasikovac (5), Srećko Bošković (8), Dragan Crnogorac (13) i Rade Garić (17). Brojni naredbodavci i učesnici u genocidu još su na slobodi.