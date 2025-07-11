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DA SRCE PUKNE

Video / Zada Pudilović: Ubijeni su mi sin, muž, otac, svekar, amidže...

Ukopala, sam sina, muža, tri brata, oca, svekra, amidže, amidžiće... ma 18 ih, govori drhtavim glasom

Zada Pudilović. Avaz

Piše: Amila Ovčina

11.7.2025

Zada Pudilović je u Memorijalnom centru u Potočarima ukopala 18 članova bliže familije. 

Zatekli smo je kako sjedi pored mezara u kojem je ukopan njen sin.

I plače.

- Ukopala, sam sina, muža, tri brata, oca, svekra, amidže, amidžiće... ma 18 ih - govori drhtavim glasom Pudilović i nastavlja:

- Moj sin je imao 16 godina kada je ubijen. Teško mi je.

Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu.

Danas je u Potočarima obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici. 

U dolini bijelih nišana danas su ukopani Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31). 

# GENOCID
# SREBRENICA
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