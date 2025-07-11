Video / Zada Pudilović: Ubijeni su mi sin, muž, otac, svekar, amidže...

Zada Pudilović je u Memorijalnom centru u Potočarima ukopala 18 članova bliže familije.

Zatekli smo je kako sjedi pored mezara u kojem je ukopan njen sin.

I plače.

- Ukopala, sam sina, muža, tri brata, oca, svekra, amidže, amidžiće... ma 18 ih - govori drhtavim glasom Pudilović i nastavlja:

- Moj sin je imao 16 godina kada je ubijen. Teško mi je.

Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu.

Danas je u Potočarima obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici.

U dolini bijelih nišana danas su ukopani Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).