Video / Zada Pudilović: Ubijeni su mi sin, muž, otac, svekar, amidže...

Zada Pudilović je u Memorijalnom centru u Potočarima ukopala 18 članova bliže familije.
DA SRCE PUKNE
Ukopala, sam sina, muža, tri brata, oca, svekra, amidže, amidžiće... ma 18 ih, govori drhtavim glasom
Zada Pudilović. Avaz
Zada Pudilović je u Memorijalnom centru u Potočarima ukopala 18 članova bliže familije.
Zatekli smo je kako sjedi pored mezara u kojem je ukopan njen sin.
I plače.
- Ukopala, sam sina, muža, tri brata, oca, svekra, amidže, amidžiće... ma 18 ih - govori drhtavim glasom Pudilović i nastavlja:
- Moj sin je imao 16 godina kada je ubijen. Teško mi je.
Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu.
Danas je u Potočarima obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici.
U dolini bijelih nišana danas su ukopani Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).
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