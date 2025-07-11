Mandić: Dok su sve oči uprte u Srebrenicu, Mulić postavlja skalameriju i vraća nezakoniti parking

Tim povodom Mandić se oglasio na svom Facebook profilu, navodeći da Mulić zloupotrebljava trenutak kada se obilježava 30. godišnjica genocida u Srebrenici kako bi nastavio s bahatim i nasilnim ponašanjem.

Nakon što je načelnik Općine Centar Sarajevo, Srđan Mandić, ukinuo parking s 72 mjesta pored Narodnog pozorišta kojim je upravljao Hajrudin Mulić, isti je, bez ikakve dozvole, ponovo počeo koristiti sporni prostor.

– Dok su danas sve oči uprte u Srebrenicu, na Dan žalosti, Hajrudin Mulić se ne zaustavlja u svom bahaćenju i provođenju sile. U ovom trenutku, potpuno nezakonito, postavljaju ovu skalameriju i prkose državi. Policija je pozvana da izvrši uviđaj. Zaglušujuća je šutnja i strah medija. Ovo nikome nije vijest – poručio je Mandić.

Dodao je i da mnogi čekaju reakciju općinske vlasti kako bi upravo nju mogli optužiti za eventualne posljedice.

– Sjede i čekaju šta će načelnik i opština uraditi, da bi poslije mogli pričati o nesposobnosti i koječemu. E, neće vam proći – ako već niko neće da pomogne, sami ćemo se obračunati s ovim leglom korupcije i bezakonja koje traje decenijama – zaključio je Mandić.

Podsjetimo, parking pored Narodnog pozorišta zatvoren je u septembru prošle godine, nakon što je firma u vlasništvu braće Mulić utvrđeno nelegalno koristila taj prostor.