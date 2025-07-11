Mandić: Dok su sve oči uprte u Srebrenicu, Mulić postavlja skalameriju i vraća nezakoniti parking

Nakon što je načelnik Općine Centar Sarajevo, Srđan Mandić, ukinuo parking s 72 mjesta pored Narodnog pozorišta kojim je upravljao Hajrudin Mulić, isti je, bez ikakve dozvole, ponovo počeo koristiti sporni prostor.
Tim povodom Mandić se oglasio na svom Facebook profilu, navodeći da Mulić zloupotrebljava trenutak kada se obilježava 30. godišnjica genocida u Srebrenici kako bi nastavio s bahatim i nasilnim ponašanjem.
– Dok su danas sve oči uprte u Srebrenicu, na Dan žalosti, Hajrudin Mulić se ne zaustavlja u svom bahaćenju i provođenju sile. U ovom trenutku, potpuno nezakonito, postavljaju ovu skalameriju i prkose državi. Policija je pozvana da izvrši uviđaj. Zaglušujuća je šutnja i strah medija. Ovo nikome nije vijest – poručio je Mandić.
Dodao je i da mnogi čekaju reakciju općinske vlasti kako bi upravo nju mogli optužiti za eventualne posljedice.
– Sjede i čekaju šta će načelnik i opština uraditi, da bi poslije mogli pričati o nesposobnosti i koječemu. E, neće vam proći – ako već niko neće da pomogne, sami ćemo se obračunati s ovim leglom korupcije i bezakonja koje traje decenijama – zaključio je Mandić.
Podsjetimo, parking pored Narodnog pozorišta zatvoren je u septembru prošle godine, nakon što je firma u vlasništvu braće Mulić utvrđeno nelegalno koristila taj prostor.