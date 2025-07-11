Mještani Potočara ponovo ostaju sami: Delegacije napuštaju Memorijalni centar nakon ukopa 7 žrtava genocida

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari ukopano je sedam žrtava genocida.
Dženazi u Potočarima je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi i veliki broj zvanica.
NAKON DŽENAZE
Dženazi u Potočarima je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi i veliki broj zvanica
Memorijalni centar Potočari. Avaz
U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari ukopano je sedam žrtava genocida.
Dženazi u Potočarima je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi i veliki broj zvanica.
Nakon završetka dženaze i ukopa žrtava, Potočari su počeli da se prazne, a mali broj mještana iz Potočara ostaje da živi svoju svakodnevnicu.
I njih se vjerovatno niko neće sjetiti do narednog 11. jula, kako su to i navikli za ovih 30 godina.
"AVAZ" SAZNAJE
NA NJEGA PUCAO ŽDRALE
KOMENTAR DANA
"AVAZ" NA LICU MJESTA