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NAKON DŽENAZE

Mještani Potočara ponovo ostaju sami: Delegacije napuštaju Memorijalni centar nakon ukopa 7 žrtava genocida

Dženazi u Potočarima je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi i veliki broj zvanica

Memorijalni centar Potočari. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

11.7.2025

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari ukopano je sedam žrtava genocida.

Dženazi u Potočarima je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi i veliki broj zvanica.

Nakon završetka dženaze i ukopa žrtava, Potočari su počeli da se prazne, a mali broj mještana iz Potočara ostaje da živi svoju svakodnevnicu.

I njih se vjerovatno niko neće sjetiti do narednog 11. jula, kako su to i navikli za ovih 30 godina.

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# SREBRENICA
# POTOČARI
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