Oglasilo se Muslimansko – jevrejsko vijeće vjerskih lidera: Bosna i Hercegovina i njeni ljudi su u našim srcima i molitvama

Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici oglasilo se Muslimansko – jevrejsko vijeće vjerskih lidera (MJLC). U pismu upućenom reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kavazoviću, muftiji Nedžadu ef. Grabusu i narodu Bosne i Hercegovine podsjećaju da je prošlo nešto više od godinu dana otkako je delegacija MJLC-a imala privilegiju posjetiti Memorijalni centar u Srebrenici kako bi odala počast žrtvama genocida.

- Od tada, Bosna i Hercegovina i njeni ljudi su u našim srcima i molitvama. Naša posjeta Srebrenici pomogla je da se učvrste važne lekcije. Podsjetila nas je kako narativi mržnje mogu okrenuti susjede i prijatelje jedne protiv drugih i koliko je važno oduprijeti se porivu da se prepustimo strahu i ljutnji. Užasi Srebrenice podsjećaju nas da je misija Vijeća muslimansko-jevrejskih lidera - izgradnja povjerenja među zajednicama koristeći moć međureligijskog dijaloga - ne samo duboko značajna, već i hitno neophodna u ovim kriznim vremenima – navodi se u pismu.

Pozvani smo da se sjećamo prošlosti, dodaju iz MJLC-a, kako bi ona mogla inspirirati i informirati našu sadašnjost i budućnost, potičući obnovljenu posvećenost miru, međusobnom razumijevanju i zajedničkoj humanosti.

- U vremenima kada se nevini životi i dalje gube, naše zajedničke vrijednosti nas potiču da se ujedinimo - čvrsto i saosjećajno - u uvjerenju da je svaki život važan. Trideset godina nakon genocida u Bosni, naslijeđe tih događaja i dalje naglašava potrebu za nepokolebljivom budnošću i dugoročnom posvećenošću miru. To predstavlja snažan dokaz da čak i nakon dubokih tragedija, težnja za nadom i pomirenjem mora opstati - misija koja je u srži napora Vijeća muslimansko-jevrejskih lidera da izgradi mostove, njeguje povjerenje i zajedno se bori za pravedniju i saosjećajniju budućnost. Moramo zajedno raditi na sprječavanju negiranja genocida u Srebrenici i zajedno se boriti za bolju budućnost – stoji u pismu Muslimansko – jevrejskog vijeća vjerskih lidera.