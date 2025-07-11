Srebrenica kroz riječi posjetilaca: "Dragi babo moj, voli te sin tvoj"

U Memorijalnom centru Potočari obilježena je 30. godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Veliki broj zvanica iz zemlje i svijeta prisustvovao je komemoraciji sedam žetava koje su ukopane danas.

Posebnu pažnju ove godine izazvao je prostor unutar bivše fabrike akumulatora, gdje je jedan dio hale pretvoren u stalnu muzejsku postavku. U njenom sklopu nalazi se i segment u kojem svaki posjetilac ima priliku ostaviti vlastiti dojam na papir i zalijepiti ga na panel – stvarajući tako zid sjećanja, emocija i ličnih impresija.

Na desetinama papirića ispisane su poruke tuge, boli, nevjerice, ali i nade. Neki su napisali samo jedno ime, drugi su ostavili cijele rečenice: „Nikad nećemo zaboraviti“, „Oprostiti ne možemo“, „Osjećam tugu koju ne znam opisati“.