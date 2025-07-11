Oručević: Za Plenkovića je bio genocid u Srebrenici, a nije se desio UZP

- To pokušavaju svaki dan na razne načine. To mogu uspjeti samo ako šute bh. patriote i popuštaju bh. političari. Sve je do nas. Genocid je prvenstveno pravna činjenica. Utvrđen je presudama Haškog tribunala. I za Plenkovića nema dileme da se u Srebrenici radi o genocidu, za razliku od, recimo, Vučića. Jer je to utvrdio Haški sud.

- Na mjestu srebreničkog zločina polaže cvijeće, a na mjestu sramnog zločina na Heliodromu pravi muzej sjećanja na vojsku zločinaca i presuđenih ubica - napisao je Oručević i označio onda i visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Kaže da je za Andreja Plenkovića bio genocid u Srebrenici, a nije se desio UZP koji je uradila Hrvatska vojska i HVO

Isti sud je utvrdio i počinjenje Udruženog zločinačkog poduhvata od strane hrvatskog političkog i vojnog vrha. I UZP je prvenstveno pravna činjenica. Ali, za Plenkovića to je "neutemeljeno".Genocid je prvenstveno pravna činjenica. Utvrđen je presudama Haškog tribunala. I za Plenkovića nema dileme da se u Srebrenici radi o genocidu, za razliku od, recimo, Vučića. Jer je to utvrdio Haški sud. Isti sud je utvrdio i počinjenje Udruženog zločinačkog poduhvata od strane hrvatskog političkog i vojnog vrha. I UZP je prvenstveno pravna činjenica. Ali, za Plenkovića to je "neutemeljeno".

- Nezadovoljni smo s ovom presudom. Hrvatski narod je konstitutivan u BiH i ima svoja prava. Dio presude koji se odnosi na neuvažavanje žalbi šestorice neutemeljen i kosi se sa povijesnom istinom. Svi oni koji su živjeli taj period znaju na koji način je izvršena agresija i otkud je dolazila. U političkom smislu takav segment tumačenja drugostupanjske presude je neprihvatljiv. Vlada će razmotriti pravne mehanizme kako bi osporila navode iz današnje presude - kazao je Plenković nakon izricanja drugostepene presude tzv. haškoj šestorci - Slobodanu Praljku, Jadranku Prliću, Bruni Stojiću, Milivoju Petkoviću, Valentinu Ćoriću i Berislavu Pušiću, u novembru 2017. godine, a podsjetio Oručević.

Dodaje da se muzej gradi na mjestu zločina u Mostaru, a sve to finansira Hrvatska, a to nije u funkciji istine, kako to kaže ministar Medved, već u funkciji politike sjećanja i pamćenja koja treba da njeguje ušminkanu prošlost Hrvatske.

- Mi u Bosni i Hercegovini im u tome ne bi trebali pomagati. Ako smo već odlučili da budemo dobri domaćini i Plenkovića i Medveda primimo u Potočare, neka to bude bez krupnih riječi, bez posebnog tretmana, s mjerom i ukusom i sa poštovanjem prema žrtvama Heliodroma, Dretelja, Silosa, Gabele... Stoca, Čapljine, Mostara, Prozora, Gornjeg Vakufa, Bugojna, Viteza... Ako za Plenkovića te žrtve nisu iste kao žrtve Srebrenice, nama u BiH bi trebale biti - naveo je Oručević.