Švicarski obavještajci: Napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi je teroristički čin motiviran džihadom

U najnovijem izvještaju Federalne obavještajne službe Švicarske za 2025. godinu, napad koji se 24. oktobra 2024. dogodio u Bosanskoj Krupi okarakteriziran je kao teroristički čin. Napad je izveo maloljetnik koji je nožem nasrnuo na dvojicu policajaca, pri čemu je jedan teško ranjen, a drugi ubijen. Napad je ocijenjen kao džihadistički motiviran i pripisan tzv. „usamljenom vuku“.

Izvještaj se bavi sigurnosnim prijetnjama koje bi mogle utjecati i na Švicarsku, s posebnim naglaskom na rastući broj džihadistički motiviranih napada u Evropi, za koje se smatra da su podstaknuti sukobima poput rata u Gazi. Napominje se da velike terorističke organizacije poput Al-Kaide i Islamske države trenutno vjerovatno nisu u stanju izravno organizovati napade u Evropi, ali se povećao broj napada pojedinaca.

U vezi s napadom u Bosanskoj Krupi, Tužilaštvo USK predložilo je upućivanje maloljetnog počinioca u odgojno-popravni dom, dok istragu vodi Tužilaštvo BiH, koje javnost nije obavještavalo o njenom toku niti podiglo optužnice.