Građevinski radnici pronašli vreću s posmrtnim ostacima u Šarića haremu

Na lokalitetu Šarića harem na području Mostara pronađeni su i ekshumirani posmrtni ostaci jedne osobe, saopćili su iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Iz Područnog ureda Mostar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO BiH) potvrdili su za Detektor da se radi o muškoj osobi koja je najvjerovatnije ubijena u periodu 1993-1994. godine.

Kako saznaje Detektor, prilikom izvođenja radova u Šarića haremu, radnici jedne građevinske firme pronašli su vreću s posmrtnim ostacima.

Iz Tužilaštva su naveli da su posmrtni ostaci prevezeni u prostorije Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja Sutina” u Mostaru zbog sudske i medicinske obrade, a kako bi se identitet nestale osobe utvrdio putem DNK analize.

Procesom ekshumacije rukovodila je istražiteljica Tužilaštva BiH, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka i predstavnika INO-a BiH, a lokaciju su osiguravali policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.