Sramotan govor desničara u Bundestagu: Srbi su u Srebrenici pucali na muškarce, ali su u osnovi poštedjeli žene i djecu

Njemački parlament danas je obilježio 30. godišnjicu genocida u Srebrenici. Predsjednica Bundestaga Julija Klekner poručila je da je – Srebrenica bila najgori ratni zločin na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata.

U julu 1995. godine snage bosanskih Srba, pod komandom Ratka Mladića, zauzele su Srebrenicu, a potom ubile više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka te protjerale žene i djecu. Međunarodni sudovi su ove zločine pravosnažno okvalifikovali kao genocid.

Međutim, poslanik AfD-a Aleksandar Volf doveo je u pitanje korištenje pojma – genocid – tvrdeći da je riječ o političkom terminu, zanemarujući presude i ukazavši na stradanja Srba tokom rata.

– Srbi su tamo pucali na muškarce, ali su u osnovi poštedjeli žene i djecu – izjavio je.

Na Volfove riječi burno su reagovali drugi poslanici. Jirgen Hart iz Kršćansko-demokratske unije (CDU) optužio ga je za poricanje genocida i istakao da je – stao na stranu počinilaca, a ne žrtava.

Martin Zišert, također iz AfD-a, kazao je da nas – Srebrenica upozorava da okončamo multikulturalizam prije nego što bude prekasno – što je izazvalo protest ljevičarskih poslanika, koji su mu demonstrativno okrenuli leđa.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful održao je vanredni govor, naglasivši da njemačka vlada – naravno – smatra da je u Srebrenici počinjen genocid.

Klekner je ranije istakla da genocid u Srebrenici predstavlja veliki neuspjeh međunarodne zajednice, posebno Ujedinjenih nacija, čije mirovne snage nisu zaštitile civile koji su im ukazali povjerenje.

– Brutalnim nasiljem napadači su razdvajali porodice, deportovali žene, djecu i starije osobe, dok su muškarce i dječake zadržavali i sistematski ubijali u danima koji su uslijedili – upozorila je.