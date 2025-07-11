Odlučio Hadžiomerović: FTV odgodio emisiju "TV Bingo Show" zbog Dan žalosti

Federalna televizija saopćila je da se večerašnje emitovanje emisije "TV Bingo Show", planirano za petak, 11. juli u 20:20 sati, odgađa zbog Dana žalosti u Bosni i Hercegovini, koji se obilježava povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Odluku o odgodi donio je generalni direktor RTV Federacije BiH, Bakir Hadžiomerović. Kako je navedeno u saopćenju, u znak poštovanja prema žrtvama, Federalna TV će u tom terminu emitovati posebni program posvećen sjećanju na stradale u julu 1995. godine.

Emisija "TV Bingo Show" bit će emitovana dan kasnije, u subotu, 12. jula 2025. godine, u redovnom večernjem terminu.

Ovo je prvi put da se popularna emisija odgađa zbog Dana žalosti, što dodatno naglašava simboličku i društvenu težinu ovog datuma, duboko ukorijenjenog u kolektivno sjećanje građana Bosne i Hercegovine.