Ministar Blanar u Srebrenici: Slovačka odaje počast i ne zaboravlja

Ministar vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike Juraj Blanár prisustvovao je današnjoj komemoraciji u Memorijalnom centru u Potočarima povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Tom prilikom je poručio da Slovačka odaje počast i ne zaboravlja.

– U vremenu kada mir nije nešto što se podrazumijeva, mi u Slovačkoj ne zaboravljamo i podsjećamo se koliko daleko može otići ljudska mržnja - kazao je Blanár, koji je u Bosnu i Hercegovinu doputovao na poziv ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Podsjetio je da se prije tri decenije u Srebrenici dogodila tragedija koja je zauvijek obilježila historiju evropskog kontinenta.

- Ubijeno je više od osam hiljada nevinih muškaraca i dječaka. Njihova smrt, patnja porodica i nezacijeljene rane ostaju dio kolektivnog pamćenja ne samo regije zapadnog Balkana nego i cijele Evrope - poručio je ministar Blanár.

Svojim ličnim prisustvom na zvaničnoj komemoraciji odao je u ime Slovačke Republike počast svim žrtvama srebreničkog genocida i njihovim porodicama.

- Slovačku i Bosnu i Hercegovinu povezuje i lična dimenzija ove tragedije – kroz sudbine konkretnih ljudi koji su tokom rata bili primorani napustiti svoje domove i pronaći sigurnost i novi početak i u našoj zemlji – istakao je šef slovačke diplomatije.

Ponovno je izrazio podršku nastojanjima BiH ka pomirenju, stabilnosti i evropskoj budućnosti, te kazao da stabilnost i integracija država zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaju dugoročni prioritet vanjske politike Slovačke Republike.

Slovačka Republika dosljedno podržava inicijative koje jačaju pomirenje i njegovanje vrijednosti mira u državama zapadnog Balkana, posebno među mladima, saopćeno je iz Ambasade Slovačke Republike u BiH. Kroz finansijsku podršku doprinijela je aktivnostima usmjerenim na dijalog i međusobno razumijevanje među zajednicama te već godinama partnerski učestvuje u organizaciji Festivala mira Centra za postkonfliktna istraživanja, kao i u projektima realizovanim u saradnji s Razvojnim programom UN (UNDP). Jedan od tih projekata bila je i digitalizacija izložbi Muzeja genocida u Sarajevu.