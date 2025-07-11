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ODLAZE IZ BIH

Više od 200 ljudi ostaje bez posla: Sutra se emituju posljednje vijesti na Al Jazeera Balkans

Al Jazeera Balkans napušta BiH nakon 14 godina

Gasi se AJB. Avaz

S. S.

11.7.2025

Al Jazeera Balkans po svemu sudeći prestaje s radom. Da se kraj ovog medija u Bosni i Hercegovini bliži, potvrđuju i objave nekih zaposlenika na društvenim mrežama.

Prema tim objavama, posljednje vijesti na programu Al Jazeere Balkans bit će emitirane sutra u 12 sati.

Televizija ima sjedište u Sarajevu, a oko 200 uposlenika bi, prema svemu sudeći, moglo ostati bez posla. Gašenje ovog regionalnog kanala nesumnjivo će predstavljati veliki gubitak za medijsku scenu u regiji. 

Al Jazeera Balkans je tokom proteklih 14 godina, uz poštivanje najviših svjetskih standarda – kako tehničkih, tako i profesionalnih – izgradila snažan brend i stekla povjerenje gledalaca.

Ipak, čini se da uprava televizije nije uspjela zadobiti povjerenje vlasnika u Kataru, navodno zbog određenih sumnjivih aktivnosti.

# AL JAZEERA BALKANS
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