Više od 200 ljudi ostaje bez posla: Sutra se emituju posljednje vijesti na Al Jazeera Balkans

Al Jazeera Balkans po svemu sudeći prestaje s radom. Da se kraj ovog medija u Bosni i Hercegovini bliži, potvrđuju i objave nekih zaposlenika na društvenim mrežama.

Prema tim objavama, posljednje vijesti na programu Al Jazeere Balkans bit će emitirane sutra u 12 sati.

Televizija ima sjedište u Sarajevu, a oko 200 uposlenika bi, prema svemu sudeći, moglo ostati bez posla. Gašenje ovog regionalnog kanala nesumnjivo će predstavljati veliki gubitak za medijsku scenu u regiji.

Al Jazeera Balkans je tokom proteklih 14 godina, uz poštivanje najviših svjetskih standarda – kako tehničkih, tako i profesionalnih – izgradila snažan brend i stekla povjerenje gledalaca.

Ipak, čini se da uprava televizije nije uspjela zadobiti povjerenje vlasnika u Kataru, navodno zbog određenih sumnjivih aktivnosti.