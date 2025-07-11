Duraković: Preživio sam, ni sam ne znam kako – ali jesam, no hiljade drugih nisu

I opet sami, u tišini bijelih nišana, tridesetu godinu zaredom oživljavamo svoju bol... Ovako je počeo tekst potpredsjednik RS Ćamil Duraković nakon današnje komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici.

Osvrt Durakovića prenosimo u cijelosti.

- A živa je – daleko življa od ovog grada koji je 11. jula 1995. godine ubijen pred očima cijelog svijeta. Ubijen je, ali živi kao sijedi starac kojem su oduzeli sve što je ikada imao, a on opet, vođen čistom dušom i iskrenim emocijama, dostojanstveno, u svojoj oronuloj kućici na kraju sela, dočekuje svakog gosta koji razumije njegovu bol.

Delegacije smo ispratili, gostima se zahvalili a sada, sami sa svojim nišanima, budimo uspomene i dopuštamo da nas emocije savladaju – a ja sam svoje, prije 30 godina, zakopao u najdaljim djelićima svoje duše i nikada ih nikome nisam ispričao. Ali i one žive i svakim danom me podsjećaju da je hiljadama dječaka, onih koji su imali ludu sreću, kakav sam i sam bio, u jednom danu, pred očima cijelog svijeta, oduzeto djetinjstvo, uništen život i ubijena mladost.

Na današnji dan, prije trideset godina, zadnji put sam vidio daidžu Asima i njegovog sina Amira. Imao sam šesnaest godina i o mojoj sudbini – o tome da li sam dovoljno mlad da budem dijete koje će sa majkom otići na Potočare ili sam dovoljno star, da u koloni muškaraca, preko šuma kojima nikada nisam hodio idem na slobodnu teritoriju o kojoj su svi pričali a o kojoj ništa nisam znao, odlučivali su moji stariji rođaci. Daidža Reuf i Asim.

Nema vremena za razmišljanje, pa je odluka brzo pala. Nažalost, daidža Asim i njegov sin Amir su otišli prema Potočarima, a ja sam zajedno sa daidžom Reufom i njegovim sinovima Alijom i Asimom krenuo preko šume – danas, niko od mojih rođaka koji su se tog 11. jula 1995. godine toliko brinuli o meni i za mene, nije živ. Ubijeni su... a meni će zauvijek u sjećanju ostati urezan pogled daidže Reufa kojim kao da mi je, u onoj agoniji kada tražimo šta ćemo ponijeti i šta bi nam na tom putu u nepoznato trebalo, poručio da više razmišlja o tome gdje će sa mnom, nego sa svojim sinovima.