Nekoliko sati nakon ukopa žrtava genocida: U Srebrenici kod crkve se nastavlja skandalozna tradicija slavlja uz Baju Malog Knindžu

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković objavio je na društvenim mrežama da se nastavlja sramotna tradicija da se nekoliko sati nakon ukopa žrtava genocida organizira slavlje kod crkve u Srebrenici.
Na reportoaru je Baja Mali Knindža.
SRAMOTA
E gospodo, s ovim žive Bošnjaci Srebrenice 11. jula, pošto se delegacije pod rotacijama raziđu, rekao je Duraković
Slavlje kod crkve. Facebook
Potpredsjednik RS Ćamil Duraković objavio je na društvenim mrežama da se nastavlja sramotna tradicija da se nekoliko sati nakon ukopa žrtava genocida organizira slavlje kod crkve u Srebrenici.
Na reportoaru je Baja Mali Knindža.
- "Živeće ovaj narod, i posle ustaša, jer i Bog je Srbin, nebesa su naša" - na tridesetu godišnjicu genocida u Srebrenici, naše komšije, večeras pred crkvom u gradu, po ko zna koji put nam pokazuju u kakvom civilizacijskom mulju se valjaju uz Baju Malog Knindžu. E gospodo, s ovim žive Bošnjaci Srebrenice 11. jula, pošto se delegacije pod rotacijama raziđu - naveo je Duraković.
Objava Baje Malog Knindže. Screenshot
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