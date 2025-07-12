U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Smiraj za još sedam žrtava genocida

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Smiraj za još sedam žrtava.

Obilježena je 30. godišnjica genocida. Tijela su premještana iz jedne u drugu grobnicu. Bol nas nije slomila, poručio je reis Kavazović. Brojne delegacije iz regiona bile u Potočarima.

Čitajte i kako su brojni svjetski lideri odali počast žrtvama.

Posebno emotivno bilo je obraćanje Munire Subašić: Moj Nerko, da je živ, bio bi dobar sin, otac i suprug.

Dvobroj "Dnevnog avaza" donosi i prilog "Panorama" s nizom ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Amor Mašović, dugogodišnji predsjednik Instituta za nestale, kaže za "Avaz" da je šest presuda za genocid doneseno i prije Srebrenice.

Čitajte i kako je godišnjica obilježena u brojnim gradovima širom BiH.

Donosimo i priču o Aerodromu Mostar, gdje radnici prijete generalnim štrajkom ukoliko se ne povećaju plaće.

Posljednji podaci pokazuju da je sve više slučajeva šuge zabilježeno.

Na stranicama sarajevske rubrike čitajte kako bi Sarajevo uskoro trebalo dobiti gradonačelnika.

Tramp je ranije kritizirao Bajdena zbog finansiranja Ukrajine, a sada najavljuje da će im poslati Patriote.

Profesor Vedran Zubić napisao je kolumnu pod nazivom: Turizam, odgoj i IShowSpeed.

Donosimo nastavak feljtona o nastanku i razvoju fudbala u BiH: Igrali pod zastavom NDH, pa bili zabranjeni.

Na stranicama sportske rubrike čitajte o finalu Svjetskog klupskog prvenstva.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.