Kako je CIA dokumentovala strijeljanja i masovne grobnice u Srebrenici

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) i vojska Sjedinjenih Američkih Država bespilotnim letjelicama nadzirale su aktivnosti Vojske Republike Srpske (VRS) u ljeto 1995. godine, dokumentujući sanaciju terena i pokušaje skrivanja zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i širem području Podrinja. Upravo ti snimci predstavljaju prve dokaze o postojanju masovnih grobnica.

Nadzor kretanja i djelovanja VRS-a na terenu proveden je uz pomoć dronova tipa MQ-1 Predator. Riječ je o prvom slučaju sistematske upotrebe bespilotnih letjelica u ratnim operacijama u svijetu, koji je započeo kada je američka vojska u ljeto 1995. rasporedila jedinice 11. izviđačke divizije Zračne borbene komande.

Zbog naglih promjena na frontovima i složenih vojnih operacija u Bosni i Hercegovini, CIA je zahtijevala stalni 24-satni nadzor iz zraka, ali sa sigurne udaljenosti. Direktor CIA-e Džejms Vulsej (James Woolsey) bio je oduševljen mogućnostima dronova Predator, pa je odlučeno da njima upravljaju operateri sa sigurnih baza u inostranstvu.

Snimci strijeljanja

Prvi deklasifikovani dokument CIA-e koji opisuje dešavanja nakon pada Srebrenice nosi naslov „Bosanska vojska u Srebrenici: Šta se desilo?“ i datira od 18. jula 1995. godine. U izvještaju se navodi da su nedostatak oružja i municije, kao i neispunjena obećanja NATO-a i UN-a o zaštiti „sigurne zone“, bili presudni za pad enklave.