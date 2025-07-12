Kako je CIA dokumentovala strijeljanja i masovne grobnice u Srebrenici

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) i vojska Sjedinjenih Američkih Država bespilotnim letjelicama nadzirale su aktivnosti Vojske Republike Srpske (VRS) u ljeto 1995. godine, dokumentujući sanaciju terena i pokušaje skrivanja zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i širem području Podrinja. Upravo ti snimci predstavljaju prve dokaze o postojanju masovnih grobnica.
Nadzor kretanja i djelovanja VRS-a na terenu proveden je uz pomoć dronova tipa MQ-1 Predator. Riječ je o prvom slučaju sistematske upotrebe bespilotnih letjelica u ratnim operacijama u svijetu, koji je započeo kada je američka vojska u ljeto 1995. rasporedila jedinice 11. izviđačke divizije Zračne borbene komande.
Zbog naglih promjena na frontovima i složenih vojnih operacija u Bosni i Hercegovini, CIA je zahtijevala stalni 24-satni nadzor iz zraka, ali sa sigurne udaljenosti. Direktor CIA-e Džejms Vulsej (James Woolsey) bio je oduševljen mogućnostima dronova Predator, pa je odlučeno da njima upravljaju operateri sa sigurnih baza u inostranstvu.
Snimci strijeljanja
Prvi deklasifikovani dokument CIA-e koji opisuje dešavanja nakon pada Srebrenice nosi naslov „Bosanska vojska u Srebrenici: Šta se desilo?“ i datira od 18. jula 1995. godine. U izvještaju se navodi da su nedostatak oružja i municije, kao i neispunjena obećanja NATO-a i UN-a o zaštiti „sigurne zone“, bili presudni za pad enklave.
- Možda najvažnije, vladini čelnici u enklavi vjerovatno su računali na UN ili NATO da će nešto učiniti kako bi zaustavili VRS prije nego što pregazi cijelo 'zaštićeno područje' koje je proglasio UN. Kada je postalo očito da vanjska intervencija neće spasiti Srebrenicu, bilo je kasno - navedeno je u izvještaju.
Američki dronovi zabilježili su aktivnosti VRS-a na lokacijama kao što su Kasaba, Donja Pilica i Branjevo, gdje su počela masovna strijeljanja i kopanja grobnica. Na snimcima su jasno vidljive inžinjerske mašine, posebno bageri, kako prekopavaju teren s ciljem uklanjanja tragova masovnih ubistava bošnjačkih civila.
Na vojnoj ekonomiji Branjevo u Donjoj Pilici, strijeljanja su počela 14. jula, a već 17. jula američke letjelice su snimile tragove mehanizacije i tijela žrtava. Prema presudama Haškog tribunala i Suda BiH, na lokalitetima Orahovac, Ročević, Kozluk, Petkovci, Kula Grad, Branjevo i Pilica ubijeno je više od 2.500 srebreničkih Bošnjaka.
Ključni dokazi za Haag
Nadzorne snimke koje su napravile američke letjelice korištene su kao ključni materijalni dokazi u dokazivanju odgovornosti vojnog i političkog vrha Republike Srpske za genocid. Poseban značaj imale su u dokumentovanju organizovanih pokušaja prikrivanja zločina, uključujući sistematsko prekopavanje i "uređivanje" masovnih grobnica.
Dronovi su, osim grobnica, dokumentovali i koncentraciju snaga VRS-a te široku upotrebu teške mehanizacije, što je kasnije pomoglo u preciznom mapiranju primarnih i sekundarnih grobnica u istočnoj Bosni.
Snimci CIA-e i američke vojske ostali su jedan od najčvršćih dokaza genocida u Srebrenici, koji je 2007. godine i zvanično potvrđen presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu.