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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Bećirović nakon naslova u srbijanskim medijima: Nisam u Potočarima slučajno govorio o mračnoj propagandi srbijanskog režima

Bivši Miloševićev ministar za propagandu i aktuelni predsjednik Srbije nastavlja koračati tim mračnim putem, poručio je

Denis Bećirović reagirao na naslove u srbijanskim medijima. Avaz

M. Až.

12.7.2025

Nakon što su se u srbijanskim medijima pojavili napadi i huškački naslovi, oglasio se član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, poručivši da nije slučajno 11. jula u Potočarima, na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici, govorio o propagandi režima iz Beograda.

- Nisam u Potočarima slučajno govorio o mračnoj propagandi srbijanskog režima Slobodana Miloševića koja je dovela do katastrofalnih posljedica. Bivši Miloševićev ministar za propagandu i aktuelni predsjednik Srbije nastavlja koračati tim mračnim putem - izjavio je Bećirović.

Otrovni sadržaj

Uz objavu je podijelio i naslovnicu srbijanskog tabloida Informer, na kojoj piše: "Skandalozne poruke iz Potočara. Prete Srbiji ratom", uz fotografije Denisa Bećirovića i premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

Bećirović je istakao da je genocid nad Bošnjacima bio sistematski pripreman godinama.

„Sveobuhvatna i planska priprema za izvršenje genocida nad Bošnjacima trajala je godinama. Srbijanski režimski mediji su godinama prije genocida Bošnjake nazivali fundamentalistima, ekstremistima, teroristima, izdajnicima i drugim pogrdnim imenima. Miloševićev režim je putem masovnih medija distribuirao otrovni sadržaj. Stepen indoktrinacije je bio toliki da je čak i jedan poslanik u Skupštini Srbije javno poručio da 'za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana'. Poseban cilj genocidne propagande bio je da se Bošnjaci demoniziraju i kompromitiraju u očima Zapada“, rekao je Bećirović, dodavši da je ta poruka očigledno pogodila režim u Beogradu.


„Ne zaboravimo – upravo je bestijalna medijska i politička kampanja bila uvod u jedini genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Zločin genocida nad Bošnjacima nije bio historijska slučajnost – on je planiran, organiziran, finansiran i brutalno izvršen“, naglasio je član Predsjedništva BiH.

Uloga Srbije

U nastavku govora, Bećirović je podsjetio i na ulogu Srbije i tadašnje Jugoslavije u zločinu:

„Znam i da danas ima onih koji ne vole da čuju istinu o ulozi rukovodstva Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u počinjenju genocida. Moja obaveza je da o tome javno govorim. Zato posebno skrećem pažnju na to da je agresija na BiH pokrenuta iz Beograda. Bez vojne, logističke, finansijske i druge podrške iz Beograda, ne bi bilo moguće izvršenje genocida u i oko Srebrenice. Kadrovskom politikom i aktivnostima paravojske tzv. Republike Srpske od 1992. do 1995. godine rukovođeno je iz Beograda, iz Generalštaba Vojske Jugoslavije. Originalni zapisnici Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije svjedoče da je tadašnji predsjednik Srbije znao za počinjenje genocida nad Bošnjacima“, poručio je Bećirović.

# SRBIJA
# DENIS BEĆIROVIĆ
# SREBRENICA
# BIH
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