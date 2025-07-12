Bećirović nakon naslova u srbijanskim medijima: Nisam u Potočarima slučajno govorio o mračnoj propagandi srbijanskog režima

Nakon što su se u srbijanskim medijima pojavili napadi i huškački naslovi, oglasio se član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, poručivši da nije slučajno 11. jula u Potočarima, na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici, govorio o propagandi režima iz Beograda.

- Nisam u Potočarima slučajno govorio o mračnoj propagandi srbijanskog režima Slobodana Miloševića koja je dovela do katastrofalnih posljedica. Bivši Miloševićev ministar za propagandu i aktuelni predsjednik Srbije nastavlja koračati tim mračnim putem - izjavio je Bećirović.

Otrovni sadržaj

Uz objavu je podijelio i naslovnicu srbijanskog tabloida Informer, na kojoj piše: "Skandalozne poruke iz Potočara. Prete Srbiji ratom", uz fotografije Denisa Bećirovića i premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

Bećirović je istakao da je genocid nad Bošnjacima bio sistematski pripreman godinama.

„Sveobuhvatna i planska priprema za izvršenje genocida nad Bošnjacima trajala je godinama. Srbijanski režimski mediji su godinama prije genocida Bošnjake nazivali fundamentalistima, ekstremistima, teroristima, izdajnicima i drugim pogrdnim imenima. Miloševićev režim je putem masovnih medija distribuirao otrovni sadržaj. Stepen indoktrinacije je bio toliki da je čak i jedan poslanik u Skupštini Srbije javno poručio da 'za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana'. Poseban cilj genocidne propagande bio je da se Bošnjaci demoniziraju i kompromitiraju u očima Zapada“, rekao je Bećirović, dodavši da je ta poruka očigledno pogodila režim u Beogradu.



