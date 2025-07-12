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Borelj: Najbolji način da se oda počast žrtvama Srebrenice jeste da se zaustavi genocid u Gazi

On je među prvim visokim evropskim zvaničnicima koji je javno optužio Izrael da u Pojasu Gaze čini genocid

Žozep Borelj. European Council

M. Až.

12.7.2025

Bivši visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Žozep Borelj (Josep Borrell) oglasio se u petak poslijepodne povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

- Prije 30 godina nismo spriječili genocid u Srebrenici. Danas se poklanjamo žrtvama. Najbolji način da odamo počast njihovom sjećanju jeste da zaustavimo drugi genocid koji se sada čini u Gazi - poručio je Borelj.

On je među prvim visokim evropskim zvaničnicima koji je javno optužio Izrael da u Pojasu Gaze čini genocid. Prema dostupnim podacima, u Gazi je do sada ubijeno više od 57.000 ljudi, a pojedini izraelski zvaničnici pominju planove koji uključuju uspostavljanje koncentracionih kampova.

Zbog izraelske blokade u Gazi vlada glad, a ogroman broj djece pati od pothranjenosti. Istovremeno, u nestašici je i formula za bebe, koja je ključna za preživljavanje novorođenčadi.

# GAZA
# JOSEP BORELL
# SREBRENICA
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