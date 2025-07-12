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GODIŠNJICA U POTOČARIMA

Dodik pohvalio službenike MUP-a RS, pa se obrušio na Šmita: On je sam po sebi incident

Odajem veliko priznanje srpskom narodu i svim pripadnicima MUP-a RS, koji su učinili sve da komemoracija u Potočarima protekne mirno, naveo je Dodik

Dodik prokomentarisao incident. Avaz / Hayat

A. O.

12.7.2025

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik oglasio se jutros na X-u povodom jučerašnjeg obilježavanja 30. godišnjice od genocida u Srebrenici, te je tom prilikom pohvalio službenike MUP-a RS. 

- Odajem veliko priznanje srpskom narodu i svim pripadnicima MUP-a RS, koji su učinili sve da komemoracija u Potočarima protekne mirno, dostojanstveno i bez incidenata. Jedini incident napravio je Kristijan Šmit, ali on je sam po sebi incident – poručio je Dodik.

Dodikova objava na X-u. Screenshot

Podsjetimo, jučer je obilježavanju godišnjice prisustvovao i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) kojem je vozilo bilo oštećeno.

Na samom ulazu u Memorijalni centar Potočari došlo je manjeg incidenta kada su pripadnici MUP-a RS tražili da se pomjere službena vozila kojima je stigao Šmit. Sudeći prema reakcijama pripadnika DKTP-a i MUP-a RS-a, Šmitovo obezbjeđenje je u početku ignorisalo zahtjev da pomjere automobil, a potom su pomjerali vozila nekoliko metara naprijed.

Jedan od automobila parkirali su na trotoar što je otežalo saobraćaj jer se stvorila velika gužva zbog dolaska velikog broja delegacija. U jednom momentu jedno od Šmitovih vozila gumom je stalo na zaštitnu ogradu koja se od pritiska prevrnula, udarila u haubu službenog vozila i oštetila je, pisao je jučer Hayat.

Na sreću, niko od ljudi koji su se kretali tim dijelom nije povrijeđen.

# SREBRENICA
# MILORAD DODIK
# POTOČARI
# CHRISTIAN SCHMIDT
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