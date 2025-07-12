Srce za djecu: Završen ovogodišnji Rehabilitacioni kamp "Vlašić 2025"

Ovogodišnji 16. rehabilitacioni kamp "Vlašić 2025", održan od 7. do 11. jula na predivnoj planini Vlašić u organizaciji Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, uspješno je završen. Kamp je okupio više od 200 učesnika – hrabrih mališana, njihovih roditelja, braće i sestara iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, koji su izborili svoju najtežu bitku i pobijedili rak.

- Na čarobnim prostranstvima Vlašića, u atmosferi ispunjenoj smijehom, podrškom i zajedništvom, učesnici su imali priliku da se raduju, druže i stvaraju nezaboravne uspomene. Kamp je bio prostor gdje su snaga, hrabrost i nada sijale u očima svakog djeteta i njihovih porodica, podsjećajući nas sve na važnost zajedničke borbe i podrške - navodi se u saopćenju Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

Iz Udruženja zahvaljuju svim volonterima, mladiCama – grupa mladih izliječenih od raka u djetinjstvu, donatorima i prijateljima kampa koji su neumornim zalaganjem omogućili da ovo iskustvo bude moguće. Posebnu zahvalnost duguju porodicama koje su podijelile svoje priče, snagu i osmijehe, inspirišući sve u Udruženju da nastave ovu misiju.

- Rehabilitacioni kamp "Vlašić 2025" nije samo događaj – to je simbol nade, ljubavi i pobjede. Radujemo se sljedećem druženju i nastavku ove lijepe tradicije - ističe se u saopćenju.