Nelegalni kontejneri i vozila uklonjeni s parkinga kod Narodnog pozorišta

- Gospodin Mulić se ponovo pojavio sa oko 15 ljudi, navodno njegovih uposlenika, ali jutros je uz nas bila patrola policije iz PU Centar, kao i odred specijalne policije. Veliko im hvala na podršci. Pratit ćemo naredne poteze ovog nerazumnog čovjeka koji i dalje misli da može nezakonito zauzimati javno dobro i adekvatno, u skladu sa zakonima ove države, reagovati - rekao je Mandić, uz zahvalnost preduzećima Rad i Park.

To je potvrdio načelnik Općine Centar Srđan Mandić, ističući da se niko ne smije uzdizati iznad države.

Nelegalno postavljeni kontejneri i vozila na parkingu pored Narodnog pozorišta u Sarajevu jutros su uklonjeni.

Parking prostor je sada ograđen betonskim žardinjerama i uskoro će biti predat na privremeno korištenje organizatorima Sarajevskog filmskog festivala (SFF).

- Zaštitarska služba će nastaviti nadzirati ovaj prostor. Najiskrenije čestitke i zahvalnost upućujem inspektorkama i ostalim kolegama iz Opštine. Ponosan sam na vašu hrabrost i nepokolebljivost, a zajedno smo prošli pakao zadnjih dana. - poručio je.

Podsjećamo, parking kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, koji ima 72 mjesta, zatvoren je u septembru prošle godine nakon što je firma "Centrotrans – Transport robe"“, u vlasništvu braće Mulić, nelegalno koristila taj parking.

Nadležna inspekcija je prošle godine zatvorila parking, čime su građani ostali bez velikog broja parking mjesta u centru grada, gdje je ionako veliki problem sa slobodnim lokacijama za automobile.