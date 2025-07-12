Mladi iz USK učestvovali u Zagrebu na centralnom obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Na poziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, predstavnici Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona prisustvovali su centralnom obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici, održanom u dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu, glavnom gradu Republike Hrvatske.

U delegaciji su bili mladi iz Velike Kladuše, Bihaća i Bosanske Krupe, koji su vođeni snažnim osjećajem empatije i odgovornosti prema historiji, doputovali u Zagreb kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici i izrazili solidarnost s njihovim porodicama.

Komemoracija je okupila brojne zvaničnike, među kojima su govorili saborski zastupnik Armin Hodžić, predsjednik Nacionalne koordinacije Bošnjaka Bermin Meškić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević Bajtal. Govornici su podsjetili na važnost kulture sjećanja i obavezu prenošenja istine o počinjenom genocidu mladim generacijama.

Snažnu emotivnu dimenziju komemoraciji dali su umjetnički nastupi glumice Emine Muftić kroz performans "Srebrenica je zvijezda padalica" te sopranistice Vilme Grazia Žmak. Poseban trenutak bio je i potresno svjedočenje preživjele Srebreničanke Nermine Muminović, koje je ostavilo dubok dojam na prisutne.

Nakon komemoracije, učesnici iz USK posjetili su Islamski kulturni centar u Zagrebu, gdje su razgovarali o ulozi vjerskih i kulturnih institucija u očuvanju identiteta i sjećanja. Završni dio programa bio je organiziran u Hrvatskom saboru, gdje ih je ugostio saborski zastupnik Hodžić.

- Tokom susreta u Saboru razgovarano je o položaju bošnjačke zajednice u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na mlade, njihovu obrazovnu i društvenu participaciju, te ulogu u izgradnji društva utemeljenog na slobodi, odgovornosti i ljudskim pravima - kažu u Vijeću mladih USK.

Ova posjeta, kako su istaknuli organizatori, pokazuje koliko je važno uključivanje mladih u procese koji doprinose njegovanju kulture sjećanja, očuvanju identiteta i jačanju regionalnih veza među zajednicama koje dijele zajedničku historijsku i kulturnu prošlost.