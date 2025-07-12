Konjic odao počast žrtvama genocida u Srebrenici kroz brojne memorijalne aktivnosti

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici, Grad Konjic i građani Konjica su, organizovanjem prigodnih programa i prisustvom brojnim događajima, odali počast nevinim žrtvama.

Zajedničkim prisustvom kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari, gdje su ukopane posmrtne ostatke sedam novoidentifikovanih žrtava, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić iskazali su poštovanje prema žrtvama genocida.

Tom prilikom, gradonačelnik Ćatić naglasio je da je obaveza svih nas njegovati kulturu sjećanja, svjedočiti i nikada ne zaboraviti zločin koji je počinjen u Srebrenici tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Branilaca Konjica i uz podršku Grada Konjica, šest građana učestvovalo je u trodnevnom Maršu mira na relaciji Nezuk–Potočari, dok je njih 80 prisustvovalo kolektivnoj dženazi u Potočarima. Tog dana, tačno u 12 sati, oglasila se sirena za uzbunjivanje, a građani su simboličnim gestovima odali počast žrtvama. Kao i prošle godine, mališani i odgajateljice Dječijeg obdaništa "Zulejha Begeta" sa Stare kamene ćuprije bacanjem ljiljana u Neretvu prisjetili su se nedužno stradalih.

U sklopu obilježavanja godišnjice, Narodni univerzitet Konjic je organizovao izložbu ilustracija Admira Delića pod nazivom "Podsjećanje" u gradskom parku, uz izložbu reljefa cvijeta Srebrenice.

U večernjim satima, u znak sjećanja na žrtve, Atletski klub PACE i Medžlis Islamske zajednice Konjic, uz podršku Grada, organizovali su šetnju i trku dužine 8.372 metra, u kojoj su učestvovali građani svih generacija.