Iranska delegacija se u Sarajevu sastala s reisom Kavazovićem

Ambasada Islamske Republike Iran objavila je da se visoka iranska delegacija, predvođena posebnom izaslanicom predsjednika Irana, sastala s reisom Huseinom Kavazovićem, reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH.

- Iranska delegacija, koju je predvodila dr. Fatemeh Mohadžerani (Mohajerani), glasnogovornica vlade i posebna izaslanica predsjednika Islamske Republike Iran, sastala se i razgovarala s reisu-l-ulemom Huseinom Kavazovićem - navodi se u saopćenju.