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Iranska delegacija se u Sarajevu sastala s reisom Kavazovićem

Posebna izaslanica predsjednika Irana prisustvovala komemoraciji u Potočarima i prenijela poruku solidarnosti s narodom BiH

Iranska delegacija s reisom Kavazovićem. Iranska ambasada u Sarajevu

M. Až.

12.7.2025

Ambasada Islamske Republike Iran objavila je da se visoka iranska delegacija, predvođena posebnom izaslanicom predsjednika Irana, sastala s reisom Huseinom Kavazovićem, reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH.

- Iranska delegacija, koju je predvodila dr. Fatemeh Mohadžerani (Mohajerani), glasnogovornica vlade i posebna izaslanica predsjednika Islamske Republike Iran, sastala se i razgovarala s reisu-l-ulemom Huseinom Kavazovićem - navodi se u saopćenju.

Dr. Mohadžerani je prethodno, u petak, prisustvovala ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, gdje je u ime Vlade i naroda Irana ponovo iskazala poruku solidarnosti i podrške Bosni i Hercegovini.

Povodom godišnjice, predsjednik Irana Masud Pezeškijan uputio je poruku članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću u kojoj je istakao: "Obilježavanje sjećanja na genocid u Srebrenici prilika je za prisjećanje na lekcije i pouke koje, da su bile uvažene, ne bismo svjedočili ponavljanju genocida u Gazi danas."

# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# IRAN
# SREBRENICA
# BIH
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