Iranska delegacija se u Sarajevu sastala s reisom Kavazovićem

Ambasada Islamske Republike Iran objavila je da se visoka iranska delegacija, predvođena posebnom izaslanicom predsjednika Irana, sastala s reisom Huseinom Kavazovićem, reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH.
- Iranska delegacija, koju je predvodila dr. Fatemeh Mohadžerani (Mohajerani), glasnogovornica vlade i posebna izaslanica predsjednika Islamske Republike Iran, sastala se i razgovarala s reisu-l-ulemom Huseinom Kavazovićem - navodi se u saopćenju.
Dr. Mohadžerani je prethodno, u petak, prisustvovala ceremoniji obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, gdje je u ime Vlade i naroda Irana ponovo iskazala poruku solidarnosti i podrške Bosni i Hercegovini.
Povodom godišnjice, predsjednik Irana Masud Pezeškijan uputio je poruku članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću u kojoj je istakao: "Obilježavanje sjećanja na genocid u Srebrenici prilika je za prisjećanje na lekcije i pouke koje, da su bile uvažene, ne bismo svjedočili ponavljanju genocida u Gazi danas."