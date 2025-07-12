Konaković: "Istina o genocidu u Srebrenici danas jače trese svijet nego ikad"

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oglasio se povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

Konaković je poručio da "istina o počinjenom genocidu u Srebrenici trese planetu jače nego ikad".

- Snažne poruke uputili su svjetski lideri, predsjednici država, premijeri, ministri te mnogi drugi zvaničnici i javne osobe.

Posebno su snažne poruke Majki enklava Srebrenica i Žepa, Munira, Kada i druge majke nastavljaju borbu za istinu pravdu istim žarom.

Memorijalni centar na čelu sa Emirom Suljagićem radi fantastičan posao. Na dženazi i komemoraciji u Potočarima mnogo delagacija i visokih zvanica, podsjećali su redom kako smo te 95-e u Srebrenici ostavljeni u rukama zločinaca i podsjećali su kako je svijet nijemo posmatrao.

Nekoliko dana ranije u sjedištu UN-a u New Yorku na prvom zvaničnom obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici mnogo ambasadora zemalja članica UN-a. Tako će i svake naredne godine dok je svijeta i vijeka.

Mnogo čak i onih koji su bili suzdržani na glasanju za Rezoluciju. Shvatili su.

U mnogo gradova širom svijeta organizovani skupovi, u udžbenicima širom svijeta istina o genocidu pronalazi svoje mjesto.

Negatori genocida i oni koji ratne zločince veličaju mogu to raditi na malom prostoru medijski kontrolisanom od sljedbenika zločinačkih politika.

Kad bilo gdje otputuju, kad upale društvene mreže i kad čitaju ili gledaju svjetske medije sudarit će se sa istinom koja razara - poručio je Elmedin Konaković.