Dok iz menadžmenta najavljuju zamah, radnici Aerodroma Mostar prijete: Ako nam ne povećaju plaće, nijedan civilni avion neće poletjeti!

Dok menadžment Aerodroma Mostar najavljuje početak radova na proširenju putničkog terminala i to nakon što su se ove godine uspjeli povezati s 11 evropskih destinacija, i dok u narednoj godini planiraju dostići broj od 100.000 putnika, dotle radnici ove kompanije prijete generalnim štrajkom.

Štrajk upozorenja

Tako su u petak radnici Mostarskog aerodroma, nezadovoljni, kako su ustvrdili niskim plaćama, održali jednosatni štrajk upozorenja. U svom zahtjevu su jasni - traže povećanje plaća, a u suprotnom, pokrenut će proceduru stupanja u generalni štrajk.

- Naše plaće su minimalne i nedostojne za život. Zato ovim putem pozivamo našu upravu, osnivače i vlasnike da hitno reagiraju, pronađu rješenje i da nam povećaju plaće. Radnici Zračne luke Mostar rade svoje poslove odgovorno i pošteno, ali nisu adekvatno plaćeni. Deset godina nam nije dignuta plaća, osim što je nedavnom odlukom Vlade Federacije BiH minimalna plaća podignuta na 1.000 maraka. Tada su nam recipročno povećali plaće, nekome za 80, nekome za 100 do maksimalnih 120 KM – izjavio je Darko Buntić, predsjednik Sindikata.

Nema pomaka

Kako je utvrdio, 65 zaposlenih ima plaću od 1.100 KM, a taj iznos, naglasio je, nije dovoljan za normalan život. Kazao je i da sindikati pregovaraju s Upravom još od Nove godine, ali da pomaka nema.

- Tražili smo povećanje plaće od 30 posto. I, kada bi nam ispunili taj zahtjev, opet bi nam plaća bila 200 KM manja od prosjeka Grada Mostara. S obzirom na odgovornost poslova koju radimo, to je premalo – naveo je on.