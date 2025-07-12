Trivić: Bećirovićeve izjave iz Potočara su sramne, Srbija i dalje pruža ruku pomirenja

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić, reagovala je na govor člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića povodom komemoracije žrtvama srebreničkog genocida, koji je održan jučer u Potočarima. Ona je ocijenila njegove poruke kao sramne i uputila oštru kritiku na račun Bećirovića, posebno zbog njegovih stavova prema Srbiji i njenom rukovodstvu.

– Sramne su izjave Denisa Bećirovića koje je uputio iz Potočara prema rukovodstvu Srbije, posebno prema Aleksandru Vučiću. Bećirović zaboravlja da je iz Srbije, od aktuelnog rukovodstva, posebno od strane Vučića, prema Bosni i Hercegovini i bošnjačkom narodu i dalje ispružena ruka – poručila je Trivić.

Ona je naglasila da je predsjednik Srbije više puta govorio o potrebi pomirenja srpskog i bošnjačkog naroda.

– Ako je iko govorio o hstorijskoj potrebi pomirenja srpskog i bošnjačkog naroda, govorio je Vučić. Bošnjake je nerijetko nazivao našom braćom. Za svoj odlazak u Srebrenicu 2015. godine dobio je pokušaj ubistva za koje niko nije odgovarao. Bećirović bi trebao da zna da se Srbija, uprkos brojnim napadima koji dolaze iz Sarajeva prema rukovodstvu Srbije, i dalje odnosi sa pijetetom prema srebreničkim žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Jučerašnje poruke iz Srbije bile su dostojanstvene, a zauzvrat smo dobili izjave pune mržnje prema Srbiji i srpskom narodu od strane Denisa Bećirovića – izjavila je Trivić.

Ona je, između ostalog, rekla da Bećirović agresiju na BiH naziva isključivo agresijom, dok istovremeno zanemaruje druge žrtve:

– Možda Bećirović i to smatra uvredom za Bosnu i Hercegovinu. Bećiroviću neko treba da objasni da BiH nije zemlja samo Bošnjaka i da u građanskom ratu nisu ginuli samo jedni. Srbija nije agresor, već pravna nasljednica zemlje od koje su se BiH i druge bivše jugoslovenske republike odvajale ne uvažavajući interese i potrebu srpskog naroda koji je živio izvan matične države. Republika Srpska nastala je na tim temeljima, na temeljima potrebe srpskog naroda u BiH da ostane i opstane na svojim vijekovnim ognjištima – navela je liderka Narodnog fronta.

Govoreći o nedavnom glasanju u Ujedinjenim nacijama o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, Trivić je ocijenila da je ishod glasanja pobjeda Srbije:

– Sramno je i za svaku osudu što Bećirović iz Potočara sipa izjave mržnje prema Srbiji i njenom aktuelnom rukovodstvu. Možda je Bećiroviću teško da to prihvati, ali činjenica je da veći broj zemalja u Ujedinjenim nacijama nije glasao za Rezoluciju o Srebrenici nego što je podržao taj dokument, i da je takav rezultat glasanja velika diplomatska pobjeda Aleksandra Vučića koju mu evidentno Bećirović ne može da oprosti. Mnogi mu to ni u svijetu nisu oprostili. Potočari jesu mjesto pijeteta za žrtve, ali je to i Bratunac, u kojem ni ove godine nije bio nijedan predstavnik međunarodne zajednice političkog zapada. Pomisli li Bećirović ikad na srpske majke?! Ili one nemaju pravo na tugu?! Sjeti li se Bećirović krvavog Petrovdana 1992. kada su srpska sela Zalazje, Sase, Zagoni, Biljača bila okupana u krvi nevinih – zaključila je Trivić.