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ULAZ U MOSTAR

U Cestama FBiH smatraju da semafori nisu krivi za gužve: Stigao odgovor na inicijativu zastupnika Šabanovića

Želimo ukazati na to da je adaptivno upravljanje intervalima rada semafora najnovija tehnologija koja je efikasnija od klasične, naveli su

Federalni zastupnik Haris Šabanović. Mostarski.ba

E. A.

12.7.2025

Nakon što je u Parlamentu FBiH federalni zastupnik Haris Šabanović krajem maja uputio inicijativu za promjenu rada semafora na sjevernom ulazu u Mostar stigao je odgovor.

Iz Cesta FBiH pojašnjavaju prednosti trenutnog način rada semofora i navode druge razloge za formiranje kolona.

- Želimo ukazati na to da je adaptivno upravljanje intervalima rada semafora najnovija tehnologija koja je efikasnija od klasične i omogućava bolju protočnost saobraćaja u raskrsnicama. Kod adaptivnog upravljanja uređaj, pomoću kamera, „vidi” kolovoznu traku i u slučaju da je prazna neće toj traci uključivati zeleno i zadržavati saobraćaj u ostalim trakama. Fiksni intervali znače da se saobraćaj naizmjenično propušta, ili zaustavlja bez obzira da li u traci ima ili nema vozila – kažu iz Cesta FBiH.

Problem zastoja

Po njihovom mišljenju problem gužvi i zastoja iz smjera sjevera prema Mostaru nije vezan isključivo za semafor.

- Prije svega, broj vozila koji prolaze magistralnom cestom M17 je više nego udvostručen u proteklih deset godina (podaci o brojanju vozila u FBiH dostupni su na web stranici JP Ceste od 2006. do 2024). Od Potoka, Vrapčića do Mostara uz magistralu je izgrađen veliki broj trgovačkih i uslužnih objekata sa obje strane ceste. Svake subote i nedjelje radi pijaca u Vrapčićima a 600m prije semafora je skretanje u tržni centar Bingo. Svako skretanje pred neki od objekata, uključivanje u saobraćaj sa istih ili sa priključaka sporednih cesta na M17 dovodi do zaustavljanja saobraćaja i gužvi – dodaju iz Cesta FBiH.

U Cestama Federacije smatraju da samo izmjenom režima rada semafora bez uzimanja u obzir navedenih faktora problem gužvi i zastoja neće biti riješen.

Usmjeravanje saobraćaja

- Mislimo da bi u ovom trenutku bolje rješenje bilo preusmjeriti dio saobraćaja preko mosta Vojno kroz Raštane i Mostar, te usmjeriti korisnike najkraćim putem na M17. Usmjeravanje saobraćaja bi se radilo u saradnji sa nadležnim MUP-om, dodatno uz upravljanje saobraćajem na raskrsnici u vrijeme navećih gužvi – predlažu iz Cesta FBiH.

Iz Cesta FBiH poručuju da dugoročno, Grad Mostar bi trebao planirati gradnju novih ulica kojima bi se lokalni saobraćaj, koji je u dane praznika i vikenda znatno pojačan, preusmjerio sa M17 i time također rasteretiti magistralu.

JP Ceste FBiH su na raspolaganju za sadnju sa MUP-om i Gradom Mostarom po pitanju rješavanja gužvi kojima smo svjedoci, a svima nam je u cilju da se saobračaj na svim magistralnim cestama u FBiH odvija što sigurnije, poručuju na kraju iz Cesta FBiH u odgovoru na inicijativu Harisa Šabanovića.

U navedenom odgovoru nije u potpunosti pojašnjeno kako „adaptivni način rada semafora” određuje intervale prolaska i da li ima mogućnost da daje prednost onoj kolovoznoj traci u kojoj je trenutno najveća kolona.

Također, u navedenom odgovoru nisu navedene ranije aktivnosti na dugoročnom rješavanju ovog problema, nego se sva odgovornost prebacuje na Grad Mostar.

Nažalost, u ovom Federalnom javnom preduzeću očito ne razumiju problem ili neće da razumiju, ali ono što je realnost jest da su građani Mostara, putnici, turisti i dalje ostaju taoci njihovog neznanja ili nemara.

# CESTE FBIH
# ZASTUPNIK
# MOSTAR
# HARIS ŠABANOVIĆ
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