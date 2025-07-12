U Cestama FBiH smatraju da semafori nisu krivi za gužve: Stigao odgovor na inicijativu zastupnika Šabanovića

Nakon što je u Parlamentu FBiH federalni zastupnik Haris Šabanović krajem maja uputio inicijativu za promjenu rada semafora na sjevernom ulazu u Mostar stigao je odgovor.

Iz Cesta FBiH pojašnjavaju prednosti trenutnog način rada semofora i navode druge razloge za formiranje kolona.

- Želimo ukazati na to da je adaptivno upravljanje intervalima rada semafora najnovija tehnologija koja je efikasnija od klasične i omogućava bolju protočnost saobraćaja u raskrsnicama. Kod adaptivnog upravljanja uređaj, pomoću kamera, „vidi” kolovoznu traku i u slučaju da je prazna neće toj traci uključivati zeleno i zadržavati saobraćaj u ostalim trakama. Fiksni intervali znače da se saobraćaj naizmjenično propušta, ili zaustavlja bez obzira da li u traci ima ili nema vozila – kažu iz Cesta FBiH.

Problem zastoja

Po njihovom mišljenju problem gužvi i zastoja iz smjera sjevera prema Mostaru nije vezan isključivo za semafor.

- Prije svega, broj vozila koji prolaze magistralnom cestom M17 je više nego udvostručen u proteklih deset godina (podaci o brojanju vozila u FBiH dostupni su na web stranici JP Ceste od 2006. do 2024). Od Potoka, Vrapčića do Mostara uz magistralu je izgrađen veliki broj trgovačkih i uslužnih objekata sa obje strane ceste. Svake subote i nedjelje radi pijaca u Vrapčićima a 600m prije semafora je skretanje u tržni centar Bingo. Svako skretanje pred neki od objekata, uključivanje u saobraćaj sa istih ili sa priključaka sporednih cesta na M17 dovodi do zaustavljanja saobraćaja i gužvi – dodaju iz Cesta FBiH.

U Cestama Federacije smatraju da samo izmjenom režima rada semafora bez uzimanja u obzir navedenih faktora problem gužvi i zastoja neće biti riješen.

Usmjeravanje saobraćaja

- Mislimo da bi u ovom trenutku bolje rješenje bilo preusmjeriti dio saobraćaja preko mosta Vojno kroz Raštane i Mostar, te usmjeriti korisnike najkraćim putem na M17. Usmjeravanje saobraćaja bi se radilo u saradnji sa nadležnim MUP-om, dodatno uz upravljanje saobraćajem na raskrsnici u vrijeme navećih gužvi – predlažu iz Cesta FBiH.

Iz Cesta FBiH poručuju da dugoročno, Grad Mostar bi trebao planirati gradnju novih ulica kojima bi se lokalni saobraćaj, koji je u dane praznika i vikenda znatno pojačan, preusmjerio sa M17 i time također rasteretiti magistralu.

JP Ceste FBiH su na raspolaganju za sadnju sa MUP-om i Gradom Mostarom po pitanju rješavanja gužvi kojima smo svjedoci, a svima nam je u cilju da se saobračaj na svim magistralnim cestama u FBiH odvija što sigurnije, poručuju na kraju iz Cesta FBiH u odgovoru na inicijativu Harisa Šabanovića.