Vučić odgovorio Bećiroviću: "On je lažov, obmanjuje svoje građane"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Novom Sadu da njegova zemlja ne razmišlja o započinjanju bilo kakvih sukoba u regionu i dodao da se u Srbiji "radi i gradi sa ciljem da se ekonomijom pobijede svi".

– Ne znam šta bih vam rekao. Nisam doktor za takve izjave, za to su potrebne čike u bijelom, a ne političari da nešto demantuju – kazao je Vučić u Novom Sadu odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednice Kosova Vjose Osmani da se Srbija sprema za eskalaciju sukoba protiv Prištine i da je o tome čak razgovarala i sa američkim predsjednikom.

Vučić je istakao da nije moguće da tako nešto prođe i da se planira, a da Amerikanci, Kinezi ili neko drugi ne znaju šta se zbiva.

– Mi nismo nijednog vojnika podigli, nijednu mašinu pokrenuli. Ništa nama ne pada na pamet. Mi hoćemo da radimo, da gradimo, da mostovima, naučno-tehnološkim parkovima, ekonomijom, pobjeđujemo sve – kazao je Vučić.

Naveo je da oni koji stalno pričaju o ratovima i krivici izgleda imaju grižnju savjesti. Odgovarajući na pitanje o izjavi člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića da je u Srbiji nastavljena propaganda režima Slobodana Miloševića, Vučić je kazao da Srbija sa Bošnjacima želi dobre odnose, ali “ne i sa Bećirovićem, jer je nemoguće s obzirom na to da je lažov.”

– Ne samo što je lažov, nego i izmišlja i obmanjuje svoje građane lažnim prijetnjama koje ne postoje u Srbiji. Šta da mu radim – kazao je Vučić.