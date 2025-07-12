Predsjednica Slovenije i vojvotkinja od Edinburga posjetile bazu EUFOR-a u Sarajevu

Zapovjednik EUFOR-a general bojnik Florin Marian Barbu i zapovjednik NATO-a Sarajevo brigadni general Matjev A. Valas (Matthew) su dočekali Natašu Pirc Musar, predsjednicu Republike Slovenije u bazi EUFORA-a.

Tokom zvaničnih razgovora, razmatrana je aktuelna sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini.

Zapovjednik EUFOR-a istaknuo je ključnu ulogu EUFOR-a u osiguravanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane i istaknuo važan doprinos slovenskih članica EU snaga.

Pored ovog sastanka, predstavnici EUFOR-a i NATO-a su ugostili i vojvotkinju od EdinburgaSofije Rajs-Džones (Sophie Rhys-Jones) iz kraljevske porodice Ujedinjenog Kraljevstva.

Jedna od njihovih tema je također bila sigurnosna situacija u našoj zemlji.

Komandant EUFOR-a naglasio je ključnu ulogu EUFOR-a u osiguravanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane i potvrdio važnost kontinuirane saradnje s lokalnim partnerima.

U posjetio je bio i Džulian Rajli (Julian Reilly), britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.