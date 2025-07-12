Vukanović tvrdi: Stranci omogućili ukidanje pritvora Dodiku, pokušaju li još nešto pokazat ćemo da i mi znamo biti brutalni

Poslanik u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović komentarisao je uvođenje video skenera, tačnije novih tehnologija na izborima te najavio i konkretne korake ukoliko se "popusti" prohtjevima Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.

Taoci i žrtve

- Decenijama smo taoci i žrtve trulih tajnih nagodbi i 'kompromisa' međunarodne zajednice sa Miloradom Dodikom i njegovim partnerima, ustupaka i povlačenja nakon njegovih prijetnji, a tako bi mogli biti i ovog puta, da se pod prijetnjama radikalizacijom, koje je Dodik javno poslao Schmidtu i strancima preko RTRS-a i emisije Telering, odustane od uvođenja skenera, video nadzora i opreme koja bi spriječila krađu glasova i prekrajanje izborne volje građana - naveo je on.

Podsjeća da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog poslanika Nenada Grkovića, kojim se od CIK BIH ultimativno traži obavezno uvođenje novih tehnologija od naredne godine i Općih izbora 2026.

- Ali, zbog obaranja kvoruma i tiranije Nikole Špirića i Dragana Čovića ovaj prijedlog još se nije našao na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH jer SNSD i HDZ BiH ne žele fer izbore već da, kao i do sada, prekrajaju rezultate izbora političkom korupcijom i manipulacijama - kazao je.

Prijetnja strancima

Kako kaže, čim "Dodik zaprijeti strancima, zapad i međunarodna zajednica, koji su ga doveli na vlast, povlače se i prave mu ustupke zbog 'stabilnosti'".

Prema njegovim riječima, sve se više govori da će visoki predstavnik odustati od uvođenja skenera da ne bi "ljutio prijatelja Dodika".

- Bez stranaca, prije svega američke ambasade i Delegacije Evropske Unije u BiH, ne bi bila moguća nagodba i ustupci da se ukine pritvor Dodiku, Stevandiću i Viškoviću, a pitanje je da li su prodali drugostepenu presudu, time i cijelu državu - smatra Vukanović.

Dalje kaže da mu je "preko glave, kao i većini naroda, trulih nagodbi, trgovine, igrica Dodika i stranaca, koji uvijek idu preko leđa nas iz opozicije, koji očito služimo za podizanje uloga i disciplinovanje režima, naša odgovorna politika, pristojnost i korektnost uzima se kao slabost jer stranci naivno misle da ćemo ćutati na njihove zakulisne, podmukle igre i nagodbe sa mafijom, koji predstavljaju izdaju naroda, države i društva".

Vukanović ističe da su Šmit (Schmidt) i stranci već zadali "težak udarac opoziciji jer su nas besmislenim nametanjem odluka, gađanjem Dodika i Stevandića pogodili nas, ostavili bez prihoda iz budžeta, dok Dodik i režim kontrolišu milijarde".

- Uporno ćute i prećutno podržavaju režim i njegovu tiraniju, uvrede ambasadora, progon njemačke ministarke iz Banja Luke i druga poniženja, daju Dodiku vjetar u leđa dok hoće ne samo medijski i finansijski već i fizički da nas ukloni, ne reaguju na nasilje i javne Dodikove pozive da se napadamo na ulici, a sad žele da mu urade još jedan ustupak, omoguće njemu i Čoviću da pokradu još jedne izbore i kupe četiri godine vlasti - poručio je Vukanović.

Skrštenih ruku

Ipak, jasno najavljuje da opozicija neće šutjeti ni sjediti skrštenih ruku dok će "Soreka i ostali ambasadori, koji tajno pregovaraju sa mafijašima i prave im ustupke, snositi posljedice".

- Ukoliko još samo jednom za milimetar pokušaju da čine ustupke Dodiku i povlače se pred njegovim prijetnjama, pokazaćemo da znamo i mi biti brutalni u borbi protiv mafije, na to smo primorani, i ako to cijene, pozvaćemo za početak narod i organizovati masovne proteste i protesne šetnje ispred sjedišta Delegacije Evropske Unije u Sarajevu, OHR-a, Suda i Tužilaštva BiH, krenuti u blokade ulica i otpor, tražiti da trgovci stranci napuste zemlju jer je dosta da normalni ljudi i politike budu kolateralna šteta mafijaških nagodbi, tajnih dogovora korumpiranih domaćih političara i korumpiranih stranaca - rekao je on.