Konaković s američkim kongresmenima: Očuvanje ustavnog poretka od ključnog značaja

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je bilateralni sastanak sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, na marginama međunarodne konferencije Dubrovnik Forum.

Delegaciju je predvodila kongresmenka Ana Vagner (Ann Wagner), uz učešće kongresmenke Linde Sančez (Sanchez) te kongresmena Davida Džojsea (Joycea) i Andrea R. Garbarina (Andrewa R. Garbarina).

Tokom susreta potvrđena je snažna i kontinuirana podrška SAD-a Bosni i Hercegovini u očuvanju stabilnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Sagovornici su se složili da je očuvanje ustavnog poretka i sprječavanje bilo kakvih secesionističkih tendencija od ključne važnosti za mir i sigurnost regiona.

Razgovarano je i o aktuelnim političkim izazovima, pri čemu je iskazana zabrinutost zbog zastoja u provođenju reformi koje su od suštinskog značaja za evropski put Bosne i Hercegovine.

Delegacija Kongresa SAD-a pokazala je interes za funkcionisanje pravosudnih institucija, posebno u kontekstu procesa koji se odnose na poštivanje vladavine prava i odgovornost nosilaca javnih funkcija.

Poseban segment razgovora bio je posvećen energetskoj sigurnosti, uključujući projekte južne interkonekcije i diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasom, kao strateški važan korak ka jačanju otpornosti Bosne i Hercegovine i regiona.

Konaković je zahvalio američkim predstavnicima na aktivnom angažmanu u podršci euroatlantskim integracijama i borbi protiv korupcije, naglasivši da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena miru, međunarodnom pravu i vrijednostima koje dijeli sa Evropskom unijom.