Konaković i Mucunski: Regionalna suradnja ključna poluga evropskih integracija

U okviru međunarodne konferencije Dubrovnik Forum, 12. jula 2025. godine, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je bilateralni sastanak sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Republike Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim.

Tokom susreta potvrđena je snažna međusobna saradnja dviju zemalja, uz zajedničku ocjenu da bilateralni odnosi počivaju na stabilnosti, povjerenju i zajedničkim evropskim vrijednostima. Istaknuto je da ne postoje otvorena pitanja, što predstavlja čvrst temelj za daljnje unapređenje političkog dijaloga i regionalne povezanosti.

Ministri su se složili da regionalna saradnja mora biti više od formalnosti - ona je srž vanjske politike i ključna poluga evropskih integracija. Naglašeno je da svaka inicijativa u regiji treba biti vođena principima evropskog puta, uz puno poštovanje suvereniteta i individualne dinamike svake države.

Kako se navodi u saopćenju MVP-a, posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji u okviru regionalnih i multilateralnih organizacija, uključujući inicijative koje doprinose stabilnosti, sigurnosti i zajedničkom nastupu Zapadnog Balkana na međunarodnoj sceni.

Ministar Konaković prenio je punu podršku Bosne i Hercegovine eurointegracijama Sjeverne Makedonije, ističući da članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji predstavlja zajednički strateški cilj bez alternative.