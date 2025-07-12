Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DUBROVNIK FORUM

Konaković i Mucunski: Regionalna suradnja ključna poluga evropskih integracija

Tokom susreta potvrđena je snažna međusobna saradnja dviju zemalja

Ministar Konaković prenio je punu podršku Bosne i Hercegovine eurointegracijama Sjeverne Makedonije. MVP BIH

FENA

12.7.2025

U okviru međunarodne konferencije Dubrovnik Forum, 12. jula 2025. godine, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je bilateralni sastanak sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Republike Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim.

Tokom susreta potvrđena je snažna međusobna saradnja dviju zemalja, uz zajedničku ocjenu da bilateralni odnosi počivaju na stabilnosti, povjerenju i zajedničkim evropskim vrijednostima. Istaknuto je da ne postoje otvorena pitanja, što predstavlja čvrst temelj za daljnje unapređenje političkog dijaloga i regionalne povezanosti.

Ministri su se složili da regionalna saradnja mora biti više od formalnosti - ona je srž vanjske politike i ključna poluga evropskih integracija. Naglašeno je da svaka inicijativa u regiji treba biti vođena principima evropskog puta, uz puno poštovanje suvereniteta i individualne dinamike svake države.

Kako se navodi u saopćenju MVP-a, posebna pažnja tokom razgovora posvećena je saradnji u okviru regionalnih i multilateralnih organizacija, uključujući inicijative koje doprinose stabilnosti, sigurnosti i zajedničkom nastupu Zapadnog Balkana na međunarodnoj sceni.

Ministar Konaković prenio je punu podršku Bosne i Hercegovine eurointegracijama Sjeverne Makedonije, ističući da članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji predstavlja zajednički strateški cilj bez alternative.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# TIMČOM MUCUNSKIM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.