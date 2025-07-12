Izvjestiteljica Ujedinjenih nacija u Sarajevu: Izrael u Gazi počinio sve stavke iz definicije genocida

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) Franćeska Albenese (Francesca Albanese) izjavila je u subotu u Sarajevu da je genocid proces, a ne jedan čin, da ima jasnu pravnu definiciju, a da je Izrael počinio sve te stavke genocida u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

Specijalna izvjestiteljica UN-a za stanje ljudskih prava na palestinskim teritorijama okupiranim od 1967. godine održala je govor pod nazivom “Kada svijet spava“ u okviru ceremonije zatvaranja ovogodišnjeg WARM Festivala u Sarajevu.

Istakla je da genocid kao zločin korespondira veoma jasnoj pravnoj definiciji koja uključuje jasnu namjeru uništenja neke zajednice.

- Izrael je u Gazi počinio sve stavke iz definicije genocida - rekla je Albanese.

Podsjetivši da je blizu 60.000 ljudi ubijeno u Gazi od početka izraelskih napada u oktobru 2023. godine, Albanese je kazala da su među njima hiljade onih koji su umrli od gladi, žeđi i bolesti koje je moguće prevenirati i liječiti.

Uništavnja sadašnjosti

- Više od 70 posto žrtava genocida u Gazi su od početka bili žene i djeca. Ne slučajno, već zbog Gazine demografije, ubijeno je 18.000 djece - kazala je i dodala da se u genocidu uništava sadašnjost i budućnost Palestinaca u Gazi.

Ističući je da genocid nije jedan akt, već cijeli proces, izvjestiteljica UN-a je kazala da genocid počinje u momentu kada jedna osoba drugu prestane gledati kao čovjeka i kada mržnja postane doktrina i politička ideologija.

- Danas više nije pitanje kako smo došli ovdje, kako je sve to počelo. Pitanje kako da to zaustavimo - kazala je i dodala da se silama koje stoje iza zla može suprotstaviti snaga vojske morala koja ne upravlja vojnim resursima, već govori i propagira istinu, pravdu i poštivanje ljudskih prava.

Borbu za fundamentalna prava

- Palestina je danas test za čovječanstvo - zaključila je i pozvala na buđenje i borbu za fundamentalna prava.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska je od 7. oktobra 2023. godine nastavila brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši do sada preko 57.800 Palestinaca, većinom žena i djece.

Nemilosrdno bombardovanje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane i širenja bolesti.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Natanjahua (Netanyahua) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.