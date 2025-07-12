Organizacioni odbor: Ne dozvolite da Srebrenica padne u zaborav nakon 11. jula

Organizacioni odbor za obilježavanje 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima "sigurne zone" UN-a Srebrenica izražava duboku i iskrenu zahvalnost svim institucijama, organizacijama, medijima, partnerima i pojedincima.

Oni su, kako kažu, svojim svojim angažmanom, stručnošću, odgovornošću i posvećenošću, dali nemjerljiv doprinos realizaciji komemorativnog i vjerskog programa obilježavanja ovog izuzetno važnog datuma.

Nevine žrtve

Kako se navodi u saopćenju za javnost, 30 godina nakon počinjenog genocida, dostojanstveno organizirani programi komemoracije i kolektivne dženaze još jednom su bili prilika da se oda poštovanje nevinim žrtvama, potvrdi istina i podsjeti domaća i međunarodna javnost na trajnu obavezu borbe protiv poricanja i zaborava.

- Zahvalnost izražavamo svima koji su, kroz institucionalnu, tehničku, logističku, sigurnosnu, medijsku i organizacijsku podršku, omogućili da obilježavanje protekne u atmosferi mira, dostojanstva i kolektivnog poštovanja. Posebno ističemo neizmjernu snagu i dostojanstvo porodica žrtava, preživjelih svjedoka i majki Srebrenice, koje su i ove godine bile moralni temelj svakog segmenta obilježavanja. Njihova prisutnost, tišina, suze i riječi podsjećaju nas na ono što nikada ne smije biti izgubljeno – istinu, sjećanje i borbu za pravdu - navodi se u saopćenju.

Ističu da je duhovnu dimenziju obilježavanju dala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, koja je kroz organizaciju i vođenje vjerskog dijela programa, uključujući obrede kolektivne dženaze, osigurala da sjećanje na žrtve bude prožeto molitvom, saburom i duhovnim dostojanstvom.

- Njeno prisustvo i uloga snažno su doprinijeli ukupnoj atmosferi smirenosti, sabura i poštovanja - dodaje se.

Zajednički napori

Posebnu zahvalnost su uputili i svima širom svijeta – vladama, parlamentima, institucijama, gradovima, zajednicama i organizacijama – koji su 11. juli obilježili kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, doprinoseći time globalnoj afirmaciji istine, kulturi pamćenja i solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama.

- Zajedničkim naporom institucija Bosne i Hercegovine, Islamske zajednice, sigurnosnih struktura, medija, javnog i privatnog sektora, ovogodišnji komemorativni i vjerski program obilježavanja 11. jula realizovan je na način koji potvrđuje snagu kolektivnog pamćenja i opredijeljenost da se genocid nikada ne zaboravi. Svima koji su, bilo kroz javno djelovanje ili tiho i predano iza kulisa, dali svoj doprinos u pripremi i realizaciji ovogodišnjeg programa, upućujemo izraze duboke zahvalnosti i najiskrenijeg poštovanja. Organizacioni odbor poziva institucije, organizacije i pojedince da i nakon 11. jula tokom cijele godine nastave kreirati programe kojima će upozoravati na status preživjelih žrtava genocida, da se sjećaju ubijenih, da upozoravaju na razorno djelovanje negiranja genocida i ne dozvole da Srebrenica padne u zaborav - zaključuje se u saopćenju za javnost Organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima "sigune zone" UN-a Srebrenica.