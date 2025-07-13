GO SDP Čapljina osudio vandalski čin skrnavljenja spomen-ploče ubijenom bošnjačkom povratniku

Gradski odbor SDP Čapljina oglasio se večeras saopćenje za javnost vezano za skrnavljenje spomen ploče u Tasovčićima.

Saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Gradski odbor SDP BiH Čapljina najoštrije osuđuje vandalski čin skrnavljenja spomen-ploče ubijenom bošnjačkom povratniku u Tasovčićima. Ovakav čin je za svaku osudu, jer vrijeđa dostojanstvo žrtve, porodice, ali i svih građana koji vjeruju u suživot, mir i međusobno poštovanje.

Sjećanje na nevino stradale mora biti svetinja – bez obzira na ime, vjeru ili naciju. Zajednička odgovornost svih nas je da čuvamo uspomene na žrtve zločina i da gradimo društvo u kojem se ovakvi incidenti više nikada neće ponoviti.

Obavještavamo javnost da će obnovu uništene spomen-ploče finansirati Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, na čelu s ministrom Nerinom Dizdarom, čime se još jednom potvrđuje opredijeljenost državnih institucija da štite prava i dostojanstvo svih povratnika.

Suživot i tolerancija su vrijednosti za koje se SDP BiH zalaže i koje ćemo nastaviti braniti u svakom dijelu naše zemlje. Ovim putem pozivamo i predstavnike lokalne vlasti u Čapljini da javno osude ovaj sramotni čin i jasno stanu na stranu civilizacijskih vrijednosti - naveli su iz SDP BiH – Gradski odbor Čapljina