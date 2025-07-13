Sunčano i toplo, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana. Tokom kasnih poslijepodnevnih sati i noći mogući su slabi, lokalni pljuskovi.

Puhat će slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 14 i 20 stepeni, na jugu do 22, dok će dnevne dosezati vrijednosti između 29 i 35 °C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 32 °C.