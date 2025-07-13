Povoljni uslovi za vožnju, oprez zbog radova i obustava saobraćaja

Jutros u Bosni i Hercegovini vladaju povoljni vremenski uslovi i slabija frekvencija vozila, što omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja na većini putnih pravaca. Tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, poštivanje saobraćajnih propisa, održavanje sigurnosnog razmaka, izbjegavanje rizičnih preticanja i obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva. Posebno se apeluje da djeca budu pravilno smještena u sigurnosne autosjedalice.

Zbog održavanja 5. bosanskokrupske Una regate, danas će od 10 do 12 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-14 Bosanska Krupa–Srbljani, a saobraćaj će se preusmjeriti na pravac Bosanska Krupa–Cazin–Bihać. Radovi se izvode na dionicama autoputeva Podlugovi–Sarajevo sjever i Banja Luka–Doboj, kao i na magistralnim cestama Zenica–Žepče (Topčić Polje), Kladanj–Vlasenica, Tuzla–Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina–Goražde (Mravinjac), Sarajevo–Pale i Vrhpolje–Ključ. Zbog aktivnih klizišta problemi se bilježe na putevima Dobro Polje–Foča (Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko–Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup). Na pravcu Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila pri izlazu iz BiH, dok se na ostalim prelazima zadržavanja kreću između 15 i 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone. Na GP Karakaj (kod Zvornika) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila teža od 5 tona, koja se preusmjeravaju na GP Bratunac ili Rača, dok autobusi koriste GP Šepak. Teretni promet preko Šepka dozvoljen je od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom samo u noćnom terminu od 22 do 6 sati.