Jasmin Mujanović tvrdi: Šmit upozorio njemačke zvaničnike da Bundestag ne usvoji rezoluciju o Srebrenici zbog "eskalacije tenzija"

Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici njemački Bundestag planirao je usvojiti rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Međutim, visoki predstavnik Christian Schmidt direktno se aktivirao i upozorio njemačke zvaničnike da bi takav potez doveo do “eskalacije tenzija” u Bosni i Hercegovini, objavio je politički analitičar Jasmin Mujanović.

Mujanović se ni na koga ne poziva i ne navodi izvore za ovu tvrdnju.

Ideja je bila da sadržaj rezolucije bude baziran na Rezoluciji o genocidu u Srebrenici koju je donijela Generalna skupština Ujedinjenih nacija.