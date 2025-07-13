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Jasmin Mujanović tvrdi: Šmit upozorio njemačke zvaničnike da Bundestag ne usvoji rezoluciju o Srebrenici zbog "eskalacije tenzija"

Mujanović se ni na koga ne poziva i ne navodi izvore za ovu tvrdnju

Mujanović na platformi X tvrdi. Avaz / Platforma X

E. T.

13.7.2025

Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici njemački Bundestag planirao je usvojiti rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Međutim, visoki predstavnik Christian Schmidt direktno se aktivirao i upozorio njemačke zvaničnike da bi takav potez doveo do “eskalacije tenzija” u Bosni i Hercegovini, objavio je politički analitičar Jasmin Mujanović. 

Mujanović se ni na koga ne poziva i ne navodi izvore za ovu tvrdnju. 

Ideja je bila da sadržaj rezolucije bude baziran na Rezoluciji o genocidu u Srebrenici koju je donijela Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

# BUNDESTAG
# CHRISTIAN SCHMIDT
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