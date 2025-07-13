Lovišta u LD „Srndać“ ove godine bit će bogatija za 100 divljih zečeva

U Federacii Bosne i Hercegovine toku je lov na srneću divjač. U Lovačkom društvu "Srndać" koje broji oko 600 lovaca u 19 lovačkih sekcija u dva velika lovišta "Šemunica" i "Kruškova Dola" od odobrene kote za odstrjel 41 srndaća, ostalo je još deset srndaća i oni su ostavljeni za još jedan izlazak u lov u avgustu mjesecu, saznajemo od predsjednika Lovačkog društva Džemala Jukana.

Ove godine LD "Srndać" će prema izjavi Jukana lovišta "Šemunica" i "Kruškova Doma" biti bogatija za stotinu divljih zečeva, koji će se podijeiti u svim lovačkim sekcijama, kakao bi lovište osim srnećom i fazanskom, bilo bogatije i zečijeom divljači. U Lovačkoj sekciji "Gračanica 2" na čijem je čelu vrijedni predsjednik Mirza Ibraković, lovci su sami sakupili sredstva i nabavili pet divjih zečeva iz poznate uzgajivačnice "Zec" u Donjoj Mahali kod Orašja, vlasnika Marinka Džoića.

- Naše loviše na područu Lendića je malo, ali mi se borimo da ga što više obogatimo divljači. Odstrijeliti životinju nama nikad nije bio glavni cilj. Druženje lovaca, priroda, lovačke šale i lovački specijaiteti je ono što nas lovce privlači ovom hobiju. Mi smo uz pomoć naših prijatelja, naših poduzetnika izgradii veoma savremenu i funkcionalnu lovačku kuću "Brezik". Ona je naše sastajalište gdje se družimo i uživamo u blagodetima svoga rada. Na trećem izasku naš lovac Vehid Mujkić je odstrjelio srndaća, a istog dana u loviše smo pet divlih zečeva- kaže Mirza Ibraković.